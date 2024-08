Especialistas testam e elegem o melhor chá verde de saquinho de 2024

O chá é uma das bebidas mais antigas do mundo, com origem asiática. Ele apresenta diferentes variações podendo ser encontrado como chá verde, preto, branco, oolong e pu-erh.

O chá verde, por exemplo, é uma bebida rica em antioxidantes, conhecida por seus benefícios à saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico e a aceleração do metabolismo. Estudos afirmam também que ele pode ajudar na diminuição do colesterol.

Ademais, é amplamente consumido em todo o mundo, tanto quente quanto frio. Seu sabor suave e levemente amargo é apreciado por muitos, tornando-o uma escolha popular entre os amantes de chá.

Existem muitos os tipos de chá verde. Dependendo do tempo de colheita e dos processos de produção, a bebida tem variações de cor e de sabor, para se ter uma ideia ele pode/deve ser harmonizado com diversos tipos de comidas, entre sabores salgados e doces.

Segundo a especialista, Paty Akemi, proprietária de uma casa especializada na bebida, a Mori Chazeria, existem chás tostados, outros mais frescos, com notas florais, mais frutados. “Tudo isso faz com que essa complexidade de sabores torne o chá verde uma bebida muito interessante quando harmonizada com a comida”, afirmou ao Paladar.

Dentre esses motivos, o Paladar resolveu selecionar 14 marcas para o teste. Dessas, quatro marcas foram desclassificadas pelo júri durante a avaliação por apresentarem algum tipo de contaminação por sabor, geralmente de outras ervas, como hortelã, carqueja, camomila.

A avaliação

Durante o teste, realizado às cegas em uma tarde quente na Mori Chazeria, no bairro dos Jardins, em São Paulo, uma coisa chamou atenção: o fato de as três marcas melhor avaliadas serem brasileiras. Isso porque durante o teste, eles avaliaram a infusão em água quente e também observaram com cuidado critérios como cor, amargor, dulçor, umami e complexidade de sabores da bebida. Veja o teste completo nesta matéria da repórter do Paladar, Chris Campos.

O melhor chá verde de saquinho

YAMAMOTOYAMA AMAYA YAMAMOTOYAMA Orgânico

Mil crepes de matcha

