Esse é o melhor corte de carne para fazer um bife acebolado perfeito

Para quem ama uma carne suculenta como acompanhamento no almoço, um bife acebolado é uma ótima opção para os que precisam de receitas simples. Ainda mais se o preparo da carne for feito com poucos ingredientes e rende um resultado surpreendente.

Entretanto, com a variedade de carnes no mercado, muitas vezes é difícil acertar a mão no corte que será mais saboroso para a iguaria. Por conta disso, confira a recomendação de um especialista para facilitar ainda mais na hora de escolher a carne que vai tornar o seu bife acebolado perfeito.

Fraldinha

Para você que deseja tornar seu almoço ainda mais apetitoso e prático, a fraldinha é uma boa opção por ser uma carne macia. Além disso, ela também tem o seu preparo rápido, segundo aponta Adriano Pedro, pitmaster e especialista em carnes do Rac-Coon Smoke House, para a matéria de Luigi Di Fiori no Paladar.

Dica da chef

Para deixar o bife acebolado ainda mais saboroso, a chef Bru Calderon recomenda passar uma colher de manteiga em cada lado da peça de carne para deixá-lo macio e suculento. Clique aqui e veja a receita completa.

Carnes na AirFryer

