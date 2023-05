Deixar a carne no ponto perfeito, com maciez acentuada e muita suculência, não é uma tarefa simples. Mesmo os churrasqueiros e cozinheiros se deparam às vezes com desafios quando o assunto é preparo de carnes. Entretanto, utilizar a AirFryer para cozinhar carnes pode trazer resultados surpreendentes, e é possível chegar a uma carne suculenta, saborosa e com textura perfeita. Isso porque a tecnologia de circulação de ar quente de alta velocidade da AirFryer permite que a carne seja cozida de maneira uniforme, garantindo que fique macia por dentro e com uma crosta dourada e crocante por fora.

Para nos ensinar a tirar proveito dessas qualidades, a chef Bru Calderon, da Mondial Eletrodomésticos, compartilhou conosco cinco receitas de carne na AirFryer muito saborosas: maminha, fraldinha, bife acebolado, cupim e espetinhos. Confira esses pratos que, com certeza, vão te dar água na boca.

Maminha

Maminha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Conhecida por ser uma peça macia e saborosa, a maminha é uma ótima escolha quando o assunto é AirFryer. Para que sua maminha fique ainda mais incrível, a chef Bru Calderon sugere que a peça seja virada a cada dez minutos ao longo do cozimento. Essa técnica fará com que a maminha seja cozida por completo e crie uma fina camada crocante.

Fraldinha

Fraldinha na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Continua após a publicidade

Localizada na parte traseira do boi, a fraldinha é uma peça de pouca gordura e muita suculência. Visando a deixar a peça ainda mais saborosa na AirFryer, a chef Bru Calderon recomenda que a gordura esteja virada para cima, já que isso facilitará a transmissão de sabor da gordura para as fibras da carne.

Bife acebolado

Bife acebolado Foto: Giulia Cucio

Muito presente nas mesas brasileiras, o bife acebolado fica uma delícia na AirFryer. O segredo para que o bife fique ainda mais saboroso é simples: adicione uma boa colher de manteiga e espalhe sobre os dois lados da peça. Assim, o bife ficará muito suculento e macio.

Cupim

Cupim na AirFryer Foto: Giulia Cucio

Situado logo atrás do pescoço do boi, o cupim é uma carne bastante gordurosa que vai bem com molhos encorpados, como o chimichurri e o barbecue. Agora, para deixar o cupim ainda mais especial na AirFryer e ativar o sabor da peça, a chef Bru Calderon sugere pequenos cortes na parte de cima do cupim.

Continua após a publicidade

Espetinho

Espetinho na AirFryer Foto: Giulia cucio

Pensando nos amantes de churrasco, a chef Bru Calderon também recomenda esses deliciosos espetinhos na AirFryer. Para compor seu espeto, utilize alcatra, bacon e queijo coalho. O resultado é incrível, e o preparo muito simples.