A melhor marca de manteiga sem sal segundo especialistas

De acompanhante fiel do pão a ingrediente coringa em bolos, doces e outras iguarias, a manteiga se mostrou um produto tradicional e presente na rotina das pessoas. Entretanto, pode não parecer, mas há uma diversidade de tipos no mercado, como a comum, a de primeira qualidade e a extra.

O Paladar Testou é um projeto 100% editorial. Portanto, o jornal é o responsável por tudo, desde a escolha das marcas ao convite dos especialistas. Nesta degustação, a manteiga escolhida dentre muitas foi a versão sem sal.

O time de jurados foi composta pelo chef consultor do Èze, Thiago Cerqueira, a confeiteira Marina Anders, da Zulcare, o chef argentino Ricardo Joel Michel, da Rotiseria Argentina, o confeiteiro francês Romain Coupeaux, da Charlotte Pâtisserie, e Marcelo Bergamo, professor dos cursos de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Confira qual é a melhor manteiga sem sal entre as 14 marcas escolhidas.

Galbani

Com sua base em creme de leite pasteurizado e fermentos lácteos, a marca conquistou o paladar dos jurados e subiu ao pódio como a melhor marca de manteiga sem sal. Segundo os especialistas, a manteiga de coloração amarelo palha tem um aroma de leite agradável e uma textura sedosa. Quer saber mais sobre ela? Clique aqui e veja a avaliação completa.

A manteiga sem sal da marca Galbani foi eleita a melhor pelo júri Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Veja o top 3

Galbani Président Danone

Receitas com manteiga sem sal

Após ver qual é a melhor manteiga sem sal do mercado, que tal preparar uma iguaria que vai o ingrediente? Separamos para você duas receitas para deixar o seu dia mais saboroso:

Brigadeiro de limão siciliano

Vai um docinho? Nesta variação do brigadeiro que conhecemos, você irá juntar o chocolate branco e o limão siciliano para formar uma sobremesa deliciosa. Quer saber mais? Clique aqui e confira a receita completa.

Receita de brigadeiro de chocolate branco com limão siciliano da chef confeiteira Marilia Lima Foto: Marilia Lima | arquivo pessoal

Panqueca com mel

Com várias histórias de origem, a “panqueca americana” é aquele prato para você experimentar as melhores manteigas do mercado. É uma receita vapt-vupt que fica uma delícia. Confira agora como fazer.

