Deliciosa panqueca servida com mel, do Meat Downtown Burguer

A panqueca americana é aquele prato que tem muita especulação sobre sua origem. Uma hipótese é a de que essa receita tenha nascido na Antiga Grécia, onde era conhecida como “tagenias”. Rapidamente, teria se espalhado pela Europa.

Um pouco diferente do crepe, a panqueca é mais grossa e fica mais tempo no fogo. Ela deve ser frita de ambos os lados e pode ser servida enrolada ou não. A receita tradicional de panqueca, servida com manteiga derretida, é muito consumida pelos americanos no café da manhã.

No Meat Downtown Burguer, o costume é servi-la com um pouco de mel e morango fatiado. Ficou com água na boca? Confira o passo a passo dessa receita rápida e muito fácil de fazer. Você vai precisar de apenas alguns minutos.

Gosta de doces? Confira outras receitas: