A goiabada cascão é uma das iguarias tradicionais do Brasil e o par perfeito do queijo minas frescal, conhecido como Romeu e Julieta. Apesar da receita fácil e prática, o doce também pode ser encontrado nos supermercados. Para quem não quer errar no preparo ou não tem tempo de preparar o doce em casa, o Paladar realizou um teste às cegas para descobrir a melhor marca de goiabada de 2024.

Teste às cegas

Um time de jurados especialistas foi convidado a experimentar 14 goiabadas cascão disponíveis das prateleiras dos mercados de todo o Brasil. Os critérios de avaliação foram: sabor, textura e aparência. Algumas goiabadas que pareciam muito apetitosas aos olhos, decepcionaram no sabor. Outras não tão bonitas, surpreenderam positivamente na boca. A textura foi o que mais mudou entre uma marca e outra.

Melhor marca de goiabada cascão do mercado

A goiabada Tia Sônia conquistou o júri por ser um doce equilibrado em todos os sentidos: textura, aparência e sabor Foto: Felipe Rau

Ao final do teste, a marca Tia Sônia foi eleita a grande vencedora. A goiabada foi classificada pelos jurados como equilibrada em todo os sentidos: textura macia, ótima aparência, que remete a um doce caseiro, bastante pedaçuda e de sabor agradável.

Goiabada combina com o que?

Agora que você já sabe a melhor marca de goiabada de 2024, pode fazer algumas das diversas receitas que levam o doce. Além do famoso Romeu e Julieta, a goiabada fica ótima no bolo de fubá, como recheio de pão de queijo, na cobertura do cheesecake e, ainda, é perfeita para fazer mousses, sorvetes, tortas e até mesmo receitas salgadas, como risoto.