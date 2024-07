A melhor marca de linguiça calabresa de 2024

A linguiça calabresa, comum nas cozinhas de todo o país, foi criada pelos imigrantes italianos da região da Calábria, no sul da Itália, quando chegaram ao Brasil. Essa linguiça tem como base carne suína e gordura, além de condimentos como pimenta-calabresa, que dá a picância que é marca registrada do embutido.

Muito versátil no preparo de pratos, a calabresa pode ser inserida no feijão, passada na frigideira para servir como petisco ou, ainda, ser utilizada no preparo de molhos, como recheios de pães, de massas e de tortas.

Além disso, o embutido é amplamente usado na cobertura de pizzas, sendo um dos recheios favoritos dos brasileiros.

Em busca de descobrir a melhor linguiça calabresa do mercado, o Paladar reuniu um time de especialista para avaliar nove marcas do embutido disponíveis nos supermercados. O júri realizou um teste às cegas e provou as amostras tanto in natura quanto brevemente passados pelo forno elétrico. As linguiças foram avaliadas a partir de critérios como aparência, aroma, textura e sabor.

Melhor linguiça calabresa do mercado

A campeã foi a Sadia. A linguiça tipo calabresa da marca é cozida e defumada, elaborada com carne suína e carne mecanicamente separada de frango e porco, além de levar proteína de soja na formulação. Tem textura firme, um bom percentual de gordura e é um pouco mais salgada que o necessário. Depois de assar, a untuosidade fica ainda mais presente.

Calabresa e tipo calabresa são a mesma coisa?

A linguiça calabresa tem somente base de carne suína e pimenta-calabresa, devendo passar por um processo de cocção. Já a linguiça tipo calabresa também deve ser feita com carne suína, mas pode conter na formulação outras proteínas como CMS (carne mecanicamente separada), que é obtida a partir da moagem e separação de ossos e carne. Nessa categoria do produto, os frigoríficos ainda podem adicionar um percentual de até 2,5% de proteína vegetal, como a de soja.