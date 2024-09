A Una Pizza, situada em Nova York, foi eleita a melhor pizzaria do mundo pelo 50 Top Pizza 2024, depois que inspetores anônimos consideraram que o lugar oferece excelência em diversos aspectos, conquistando o topo.

O site descreve a Una Pizza como um estabelecimento que valoriza a tradição, investindo em ingredientes de extrema qualidade e apostando na diversidade do mercado para aplicar mudanças constantes no cardápio.

Segundo a matéria de Matheus Mans, a lista de 2024, divulgada nesta terça-feira, 10, fica completa com as pizzarias Diego Vitagliano (Nápoles) e I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta), em empate no segundo lugar, e com a pizzaria The Pizza Bar on 38th (Tóquio) fechando o pódio.

E o Brasil?

Apesar das primeiras posições serem ocupadas por outros países, o Brasil também aparece nessa lista, com quatro pizzarias de São Paulo premiadas e uma no Rio de Janeiro, ambas destacando internacionalmente a pizza produzida no país.

São Paulo

Rio de Janeiro

89º lugar: Ferro e Farinha

50 Top Pizza

O 50 Top Pizza é um ranking anual que premia as melhores pizzarias do mundo desde 2017, quando nasceu na Itália. Os inspetores anônimos são responsáveis por visitar os locais e avaliar, de modo geral, a pizzaria, considerando origem dos ingredientes, qualidade, combinações e outros critérios.