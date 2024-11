Qual é o melhor queijo cheddar do mundo?

O queijo cheddar é o favorito de muitos para acompanhar o hambúrguer ou como complemento da batata-frita. Fácil de encontrar, ele está presente nas prateleiras refrigeradas dos supermercados e com várias opções de marcas.

Melhor cheddar do mundo

Recentemente, durante o World Cheese Awards, realizado em Viseu, Portugal, no início deste mês, foi revelado o melhor queijo cheddar do mundo.

A premiação anual, que é realizada em um país diferente a cada ano, nomeou a Tillamook County Creamery Association como a fabricante do “Melhor Cheddar do Mundo” para o Maker’s Reserve 2014 Extra Sharp White Cheddar, uma cooperativa de produtores de 115 anos.

Por que o cheddar da marca é considerado o melhor?

Segundo informações do Food & Wine, a empresa americana Tillamook leva tempo para envelhecer os queijos adequadamente. O cheddar eleito o melhor do mundo tem uma década de envelhecimento, apresentando sabor extra acentuado e complexo com notas de manteiga marrom e caramelo.

Este queijo faz parte do Makers Reserve Program da marca, que se concentra no envelhecimento de cheddars e lança uma safra de uma década a cada ano, juntamente com três safras consecutivas que foram envelhecidas por pelo menos três anos cada.

Mais prêmios

Além do prêmio de melhor cheddar, a empresa de laticínios também ganhou dois prêmios de bronze por seu Queijo cheddar branco extra forte defumado Hickory e seu Queijo cheddar doce estilo inglês.

A Tillamook diz que grande parte do sucesso para o seu queijo cheddar são as vacas saudáveis para a produção de um leite melhor. Consequentemente, a empresa também garante que todos os seus fazendeiros atendam aos rigorosos padrões para cuidados com os animais . “É uma receita simples que seguimos por mais de um século e nunca falhou”, afirma a marca.