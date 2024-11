O queijo de ovelha amanteigado da Queijaria Quinta do Pomar foi o campeão do 36º World Cheese Awards. A concurso aconteceu na última sexta-feira, 15, em Viseu, Portugal. Para saber todos os detalhes da premiação, leia a matéria de Débora Pereira, no blog Só queijo, do Paladar.

Melhor queijo do mundo

O vencedor pode ser classificado como um queijo de leite cru, desses de comer de colher, suave, com a cinta de pano em volta.

Apesar de estar em Portugal, a produtora vencedora é uma chilena que apareceu na cerimônia pelo zoom, da queijaria Soalheira Quinta do Pomar de Joaquim Duarte Alves, na Serra da Gardunha, quase fronteira com Espanha. Ela também faz queijos curados, mais duros, e de mistura de leite e cabra.

Como foi realizado o concurso?

PUBLICIDADE

O concurso ocorreu em três etapas. Na primeira, dois ou três jurados elegeram, em cada uma das 117 mesas, os queijos com notas para ganhar medalhas de bronze, prata e ouro. Desses, apenas um queijo foi escolhido para a medalha super ouro em cada mesa.

Os campeões foram julgados novamente em uma segunda etapa, onde cada jurado defendeu um queijo. O queijo brasileiro, o passionata, do Biopark, em Toledo, no Paraná, ficou em 9° lugar geral, após ser defendido por Jason Hinds.

Top 10 melhores queijos do mundo

Confira quais queijos foram eleitos os melhores do mundo pelo 36º World Cheese Awards: