50 Best: melhor restaurante da América Latina é uma ‘casa de carnes’

Restaurante. Carnes. Vinhos. É assim que o cliente se depara com o abre do site do restaurante Don Julio, localizado em Buenos Aires (Argentina), eleito como o melhor restaurante da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2024.

A cerimônia, que ocorreu no Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro), nesta terça-feira, 26, revelou um ranking que contempla os melhores restaurantes da América Latina de acordo com o amplo conhecimento de especialistas, segundo a matéria de Fernanda Meneguetti.

O restaurante Don Julio, que levou medalha de ouro na premiação, é conhecido como uma ‘’casa de carnes’', o que significa que destaca principalmente a produção desta iguaria e suas combinações irresistíveis no estabelecimento.

Com uma publicação no Instagram, o restaurante comemorou o reconhecimento com agradecimentos gerais. ‘’É uma honra para nós estar mais um ano no topo deste prestigioso ranking, que tanto valoriza todos nós que amamos fogo e carne’', descreve a legenda.

Logo atrás do Don Julio, aparece o Maido, localizado em Lima (Peru), que conquistou o segundo lugar, enquanto o El Chato, de Bogotá (Colômbia), fechou o pódio desse prêmio da gastronomia latino-americana.

Os 9 melhores restaurantes brasileiros da América Latina

O restaurante Lasai, do Rio de Janeiro, teve grande destaque ao ser o único brasileiro entre os 10 melhores restaurantes da América Latina, ocupando a 7ª posição e levando o título de melhor restaurante brasileiro da América Latina.

Enquanto isso, outros também se destacaram no ranking, da 10ª posição em diante, como A Casa do Porco (São Paulo), em 15º lugar, Tuju (São Paulo), em 16º e Evvai (São Paulo), em 20º. Confira o ranking completo na matéria íntegra.

Latin America’s 50 Best Restaurants

O Latin America’s 50 Best Restaurants, que elegeu o restaurante Don Julio como campeão, é o principal prêmio da gastronomia latino-americana, que busca celebrar a culinária. O ranking anual é elaborado de acordo com o conhecimento e ampla análise de um júri composto por especialistas de todo o mundo.