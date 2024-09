Qual é o melhor sorvete de chocolate? Teste às cegas revela vencedor

Se tem duas coisas que os brasileiros amam é: sorvete e chocolate! Junte os dois e temos uma sobremesa clássica nas casas de todo o país. Segundo levantamento realizado em 2023 pela ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes), são produzidos cerca de 1,08 bilhões de litros de sorvete por ano no país.

O sorvete de chocolate ocupa o topo da lista dos sabores mais consumidos, seguido por creme e morango. Com quantas opções no mercado, como escolher o melhor? O Paladar testou as 10 marcas de sorvete de chocolate, confira a lista com os 3 favoritos:

Artisano

O sorvete de chocolate da Artisano foi o campeão do teste às cegas Foto: Taba Benedicto/ Estadão

A marca paulistana Artisano foi eleita campeã pelos especialistas! O sorvete é elaborado com leite tipo A, creme de leite fresco, açúcar orgânico, cacau em pó e chocolates 70% e 54% de cacau. Com coloração intensa e textura cremosa, traz notas lácteas, sabor intenso de chocolate e dulçor na medida certa.

PUBLICIDADE

Freddo Gelateria

O sorvete de chocolate produzido pela marca de Curitiba (PR) conquistou o segundo lugar na degustação às cegas. Elaborado com cacau em pó, óleo de girassol, chocolate 70% e um toque especial de castanha-de-caju. Na degustação é um pouco áspero na boca, mas também apresenta um equilíbrio de gordura e sabor de chocolate.

St. Marche

O sorvete de chocolate belga da marca própria do supermercado conquistou medalha de bronze no teste às cegas. É elaborado com cacau em pó, leites integral e desnatado em pó, além de estabilizantes. Apresenta um sabor gostoso de cacau, mas mais sutil do que os dois melhores na lista.

Para o Paladar, mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, que comanda a Escola Sorvete, na capital paulista, elencou ainda algumas dicas para escolher um bom sorvete de chocolate: opte pelos que têm uma matéria-prima de qualidade, muitos fabricantes usam cacau em pó. Além disso, priorize as opções que usam creme de leite fresco, e não óleos vegetais. Confira mais detalhes sobre a degustação às cegas na matéria completa.