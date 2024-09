Especialistas testam e elegem a melhor marca de sorvete de chocolate

Não há quem resista a deliciosos sorvetes, seja servidos como massa, no palito ou na casquinha. De acordo com um levantamento de 2023 da ABIS (Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes), o Brasil produz cerca de 1,08 bilhões de litros de sorvete por ano. E o sabor favorito dos brasileiros é o de chocolate, seguido pelos de creme e morango.

Apesar da popularidade, é importante entender as diferenças entre os sorvetes artesanais e os industrializados. A seleção da matéria-prima, por exemplo, é um fator decisivo no resultado final. “Embora alguns fabricantes usem chocolate, a maioria da indústria utiliza apenas cacau em pó”, explica Francisco Sant’Ana, especialista em sorvetes e responsável pela Escola Sorvete, em São Paulo.

Com isso em mente, o Paladar reuniu um time de especialistas para avaliar as melhores marcas de sorvete de chocolate do mercado e ajudar você a fazer a melhor escolha. Confira os resultados:

O Teste

O Teste

Cada amostra de sorvete de chocolate foi avaliada a partir de quatro critérios: aparência, textura, aroma e sabor. Além de aroma e sabor de chocolate, os jurados observaram nas amostras aspectos como coloração, cremosidade, quantidade de gordura na boca, além de dulçor.

Qual foi a marca favorita?

O sorvete de chocolate da Artisano foi o campeão do teste às cegas

Dentre as dez marcas avaliadas, às cegas, a favorita dos especialistas foi o da marca paulistana Artisano, que é especializada em sorvetes elaborados a partir de técnicas italianas.

A textura sedosa e sabor intenso de chocolate são algumas características do produto, que foram apontadas pelo júri durante a prova. As marcas Freddo Gelateria e St. Marche também foram super bem avaliadas. Saiba mais aqui.

