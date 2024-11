Um dos pratos mais tradicionais do Natal é o tender. Ele nada mais é do um pernil de porco temperado, defumado e assado. Na versão bolinha, sem osso, trata-se basicamente de um presunto defumado.

Na ceia de Natal, porém, ele ganha um toque especial, com cravo-da-índia, fios de ovos, frutas em calda, farofas e molhos.

Teste às cegas

Em busca de descobrir o melhor tender do mercado para o seu Natal, o Paladar testou às cegas 9 marcas da carne no estilo bolinha. Eles foram preparados de acordo com as instruções de suas respectivas embalagens.

Para realizar o teste, foram convidados jurados especialistas, que avaliaram os produtos quanto a aparência, mas também foram unânimes em privilegiar os produtos que mantivessem a fibra, o sabor e a umidade da carne original, isso é, do pernil suíno, ao mesmo tempo em que buscaram equilíbrio de sal e de defumação.

Melhor tender do mercado

Tender Sadia foi o vencedor da disputa Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Ao final da degustação, os especialistas montaram um ranking com todos os produtos e escolheram para o primeiro lugar a marca que apresentou o melhor tender.

A Sadia foi a campeã por mostrar um tender com fibras da carne, equilíbrio de sal e de defumação, além do “gostinho de infância” destacado pelos jurados. Veja o ranking completo aqui.

Por que tender é rosa?

A cor rosa no tender ocorre devido ao processamento da carne. A adição de nitrito de sódio, sal conservante que funciona como antioxidante e antibactericida, o produto adquiri a coloração rosada. O mesmo vale para o presunto, bacon, salsichas e outros embutidos.