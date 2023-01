O professor do curso de Tecnologia da Gastronomia do Senac - Santo Amaro, Rafael Morandi, criou esta receita com exclusividade para o Paladar. É uma alternativa ao tender industrializado, feito com carne nobre de porco, acompanhada de farofa de brioche.





Falso tender de filé mignon suíno com molho de laranja e farofa de brioche Foto: FELIPE RAU





Ingredientes Para a cura: 2 peças de filé mignon suíno + 2 latas de cerveja clara + 50 g de sal + 4 dentes de alho

Para assar: 200 g de bacon fatiado + cravos para decorar

Para o molho: 1 litro de suco de laranja espremido na hora + 50 g ou 100 g de açúcar (depende do dulçor das laranjas) + 50 g de conhaque + 20 g de licor de laranja + 20 g de amido de milho + 100 ml de água + sal e pimenta a gosto

Para a farofa: 1/2 brioche de forma cortado em cubos que serão dourados no forno + 100 g de amêndoas laminadas + 50 g de cebola em flocos + 100 g de manteiga + sal, pimenta e canela em pó a gosto + 20 g de salsinha picada Preparo 1 Faça a cura dos filés em saco plástico, utilizando alho amassado, cerveja e sal.

2 Deixe no refrigerador por 2 dias

3 Retire do tempero, seque e envolva a carne com as fatias de bacon (use palitos de dente e os cravos para fixar o bancon à carne)

4 Asse por 30 minutos em forno a 190 graus

5 Reduza o suco de laranja, o conhaque, o licor e o açúcar até a metade

6 Adicione o amido diluído em água e deixe cozinhar, mexendo sempre, por 5 minutos ou até atingir a consistência de molho

7 Derreta a manteiga e doure as amêndoas

8 Adicione a cebola e doure mais um pouco

9 Misture com os cubos de brioche e tempere com sal, pimenta e canela em pó

10 Finalize com a salsa Veja mais