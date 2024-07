Não sabe o que comer com fondue de chocolate? Chef indica os melhores acompanhamentos

O fondue de chocolate é um dos pratos que mais apresentam crescente durante o inverno, porque é uma opção para aquecer o corpo e o paladar. Há quem tenha algumas dúvidas sobre como tornar essa experiência ainda melhor.

Uma delas é em relação aos acompanhamentos. O fondue de chocolate é melhor com frutas? Ou seria com bolachas? Para o chef Cristian Bauer, do restaurante Chalezinho, existem tanto os acompanhamentos tradicionais, como a banana, o morango, o abacaxi, a uva e os biscoitos, quanto os menos servidos, como melão, brownie, frutas secas e pão de ló.

Qual tipo de chocolate usar?

Outra dúvida comum é o tipo de chocolate que pode ser utilizado. O chef explica que todos atendem ao fondue, no entanto, ele sugere que os acompanhamentos guiem a escolha do chocolate. O meio amargo, por exemplo, é ideal para o fondue que será consumido com frutas cítricas e biscoitos.

Dica para manter o fondue de chocolate perfeito

Seja qual for o chocolate escolhido, para manter o seu sabor e cremosidade intensos, o chef deu uma dica essencial.

A sugestão é apagar o fogo e reaquecer novamente depois que você observar borbulhas no chocolate. Essa prática deve ser repetida até o fondue terminar, garantindo que fique quente. Saiba tudo sobre fondue na matéria de Felipe de Paula.

O melhor fondue de queijo de 2024

O fondue de queijo é tradicionalmente consumido antes do fondue de chocolate e também pode ser um prato de alta qualidade. Para garantir uma experiência gastronômica superior, é essencial escolher um fondue de queijo de qualidade disponível no mercado.

O Paladar testou 11 versões disponíveis aos consumidores com a ajuda de especialistas, depois que todas as opções foram preparadas conforme as indicações da embalagem, e experimentadas às cegas. Entre todas, apenas três se destacaram na classificação. Confira o resultado completo.