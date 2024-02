Chocolate faz bem para a saúde? Descubra e conheça as melhores marcas segundo especialistas

O chocolate é um alimento universalmente saboreado, em que sua produção tem suas raízes na semente de cacau, conquistando os paladares ao longo do tempo. Porém, além de seu sabor agradável, há um questionamento sobre seus benefícios para a saúde, tema abordado nesta matéria do Estadão.

O chocolate pode oferecer benefícios à saúde devido ao cacau em sua composição, que contém propriedades anti-inflamatórias. Estudos conduzidos pela Universidade de Cambridge e pela Universidade Real de Copenhagen sugerem que o consumo regular e controlado de chocolate pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares e derrames, além de conter substâncias associadas ao bem-estar e promover o aumento da imunidade, resultados apoiados por pesquisas científicas. Leia o conteúdo completo.

Atualmente, o chocolate é produzido em uma ampla variedade de formas e sabores, desde as clássicas barras de chocolate ao leite até as sofisticadas versões amargas e os deliciosos chocolates brancos.

Dentro da categoria de chocolates em barra ao leite, Lindt, Danke e Milka são as marcas aprovadas com o selo Paladar após a opinião de especialistas durante um teste para identificar as melhores do mercado, destacando-se com características que superaram outras amostras. Leia o conteúdo de Danielle Nagase.