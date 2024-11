As 3 melhores bebidas alcoolicas da França

Além da Torre Eiffel e a edição deste ano das Olimpíadas, a França também é dona de uma gastronomia rica e muito diversa. Um dos elementos que fazem parte e se destacam nesta culinária são as bebidas alcoólicas e seus sabores requintados.

Baseado nisso, o TasteAtlas resolveu avaliar e eleger as melhores entre elas. O guia global reúne avaliações e experiências gastronômicas dos usuários e faz a seleção das iguarias que se destacam pelo mundo.

Melhores bebidas

Entre as categorias que ganharam o paladar de seus consumidores, os vinhos foram os principais escolhidos. A região francesa de Vaucluse conquistou o primeiro lugar entre o júri com o vinho Châteauneuf-du-Pape, uma versão que predomina a mistura de tintos com uma pequena dose de brancos.

Logo atrás, os vinhos Borgonha aparecem como os segundos favoritos dos usuários e se mostram com uma grande variedade de sabores e aromas. Além disso, no seu uso predominam as uvas Pinot Noir e Chardonnay, mas também aparece com versões onde as uvas Aligoté, Pinot Gris ou Gamay são usadas.

Em terceiro lugar, a categoria mudou um pouco e foi para o conhaque. Com seu rótulo de conhaque extra velho, o Conhaque XO tem uma mistura envelhecida por mais tempo e com, no mínimo, dez anos. Tradicionalmente, ele é servido puro em uma taça própria e é melhor apreciado como digestivo. Veja o ranking completo.

Paris, 1850 tem conhaque infusionado com brioches Foto: Maurício Porto

Top 10

Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse, França) Borgonha (Borgonha, França) Conhaque XO (Conhaque), França Gewurztraminer d’Alsácia (Alsácia, França) Chablis (Yonne, França) Riesling da Alsácia (Alsácia, França) Cidreira da Bretanha (Bretanha, França) Bordéus (Gironde, França) Pinot Gris d’Alsácia (Alsácia, França) Sauternes (Gironde, França)

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online que coleta avaliações e experiências sobre gastronomias do mundo todo e faz a seleção das melhores. Com essas informações, eles categorizam e elegem as que mais se destacaram. Veja outras seleções.