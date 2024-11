As 3 melhores sobremesas portuguesas segundo o TasteAtlas

Portugal é conhecida por sua renomada produção vinícola, mas também não deixa nada a desejar em outras áreas da gastronomia, como as sobremesas. Alguma delas se tornaram populares globalmente, e por isso são parte de um ranking do TasteAtlas, um guia gastrnômico.

O TasteAtlas elegeu as melhores sobremesas portuguesas, o que significa que as eleitas foram bem avaliadas por pessoas ao redor do mundo. Queijinhos de amêndoas ficaram em terceiro lugar, acompanhados do Pastel de nata e Pastel de belém. Veja detalhes abaixo:

Queijinhos de amêndoas (3º lugar)

Essa sobremesa de Algarve tem uma forma cilíndrica, casca esbranquiçada e um interior mais cremoso, resultado da casca de amêndoa recheada por um creme branco. Os Queijinhos de amêndoas conquistaram 4,3 estrelas do total de 5.

Pastel de nata (2º lugar)

Com 4,6 estrelas, o pastel de nata ocupou a segunda colocação no pódio. Popularmente conhecida em Lisboa, essa sobremesa é semelhante a uma torta com creme de ovos, e acompanha muito bem uma xícara de café.

Receita de pastel de nata

Quer sentir um ‘gostinho de Portugal’ mesmo estando em casa? O restaurante Rancho Português ensinou a como preparar um pastel de nata, produzindo apenas a massa folhada e o creme. Veja a receita completa aqui.

Pastel de nata. Foto: Rancho Português/Divulgação

Pastel de Belém (1º lugar)

O Pastel de Belém foi eleito como a melhor sobremesa de Portugal, conquistando 4,7 estrelas. Ele é considerado um antecessor do pastel de nata e conhecido por esse nome na região de Belém. Sua produção inclui um creme de ovos e massa folhada.

TasteAtlas

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato, como sobremesas.