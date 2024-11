As 3 melhores cervejas lager artesanais do Brasil

Comum nos bares e restaurantes, a cerveja é uma bebida alcoólica que ganhou bastante popularidade. Com todo o seu sabor irreverente, a iguaria se tornou parte do menu de muitas pessoas e, hoje em dia, aparece como tradicional no Brasil.

Por conta dos seus vários fãs, a bebida ganhou novas versões, explorando também o mundo artesanal e trazendo novos processos para harmonizar ainda mais seu gosto. Com isso, o uso de diferentes fermentações também foram criados.

Um desses tipos é a Lager, fermentada em baixas temperaturas e caracterizada por sua refrescância. Após ganhar o mercado, essa versão também conquistou categorias em premiações.

Uma delas é o Prêmio CNA Brasil Artesanal 2024 de cerveja, feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Sebrae, Associação Brasileira da Cerveja Artesanal (Abracerva), Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) e Papo de Sommeliere.O concurso nacional avaliou cervejas Lager e elegeu as melhores marcas dentre elas.

Top 3

Cerveja Galo Velho Cold IPA (SP) Cerveja Vemaguet 67 ( Campos do Jordão - SP) Cerveja Export (Igrejinha - RS)

Cerveja Galo Velho Cold IPA (SP)

Produzida por Alexandre Lewis Xerxenevsky, a bebida protagonizada pelo milho e o lúpulo garantiu o primeiro lugar do concurso. Veja aqui o ranking completo.

