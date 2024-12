O chocotone já se tornou um clássico e, hoje, ocupa praticamente o mesmo nível de importância que os panetones tradicionais na dispensa dos consumidores.

Com as festas de fim de ano chegando, não é fácil encontrar esses produtos tão em conta. Pensando nisso, o Paladar decidiu testar os chocotones com melhor “custo-benefício”. A categoria reúne chocotones baratos e bons, que custam até R$ 60.

Teste às cegas

Para realizar o teste, um time de especialistas, formado pelo confeiteiro do restaurante Aizomê, Rafael Aoki, pelo chef do restaurante Preto Cozinha, Rodrigo Freire, e pelo padeiro Marcos Fecchio, da padaria artesanal Forno Fecchio, avaliou às cegas cinco chocotones.

Critérios de avaliação

O júri pontuou as amostras em quatro critérios: aspecto visual, textura, aroma e sabor. Os especialistas buscaram nos produtos características como massas de boa fermentação, gotas de chocolate bem distribuídas, além de sabor equilibrado.

5 marcas testadas na categoria “custo-benefício”

Os favoritos da categoria

Ao final da categoria, os jurados escolheram os seus chocotones favoritos com bom custo-benefício. Confira abaixo:

Biscoitê

Cioccotonê, com gotas de chocolate ao leite, da Biscoitê Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Cioccotonê, o chocotone da rede dedicada aos biscoitos decorados, foi um dos favoritos dos especialistas. Com massa úmida e fofinha, o produto apresentou gotas de chocolate ao leite de boa qualidade (R$ 59,90, 500 g).

St. Marche

Panetone com gotas de chocolate ao leite do St Marche Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O panetone com gotas de chocolate ao leite, da marca própria da rede de supermercados, foi eleito um dos melhores na categoria “custo-benefício”.

Com massa fofinha, úmida e bem desenvolvida, o chocotone apresentou uma boa quantidade de gotas de chocolate e sabor agradável (R$ 22,90, 400 g). Para saber mais detalhes de todos os chocotones testados na categoria “custo-benefício”, leia a matéria de Chris Campos e Cintia Oliveira.