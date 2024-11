A plataforma gastronômica TasteAtlas atualizou uma nova lista no mês de outubro e montou um ranking com os melhores coquetéis da Inglaterra. Entre os destaques estão variações de Martini e outros clássicos da coquetelaria. Confira os três eleitos os maiorais:

1º lugar - Porn Star Martini

Porn Star Martini Foto: Ana Schad

Ao contrário do que seu nome sugere, este coquetel não tem muito em comum com um Martini clássico. O Porn Star é uma versão que combina vodka sabor baunilha, licor de maracujá, suco de limão e purê de maracujá, enquanto uma dose de champanhe (às vezes Prosecco) é servida ao lado.

Para prepará-lo, todos os ingredientes, exceto o espumante, são colocados juntos em uma coqueteleira cheia de gelo e são agitados e, em seguida, coados em um copo.

PUBLICIDADE

O coquetel foi criado no início dos anos 2000 por Douglas Ankrah no bar The Townhouse. Inicialmente, o drinque foi chamado de Maverick, mas depois o nome foi alterado, pois a bebida lembrava algo que uma estrela pornô beberia.

2º lugar - Espresso Martini

Espresso Martini Foto: Raul da Mota

Espresso Martini é um coquetel cremoso feito com uma combinação de vodca, café expresso, xarope de açúcar e licor de café. Todos os ingredientes são misturados em uma coqueteleira com gelo e, em seguida, coados em uma taça de Martini. Deve haver uma espuma no topo, que geralmente leva alguns grãos de café.

O coquetel foi inventado por Dick Bradsell, que primeiro nomeou a bebida de Vodka Espresso e depois Pharmaceutical Stimulant. O drinque foi preparado pela primeira vez no Fred’s Club no final dos anos 1980 para uma jovem modelo.

PUBLICIDADE

3º lugar - Gimlet

Gimlet Foto: Pedro Ferrarezzi

Gimlet é um coquetel simples, mas clássico, originário da Inglaterra. No passado, o drinque era feito com partes iguais de gim e licor de limão (normalmente suco de limão Rose’s ), mas as versões modernas geralmente são menos doces e feitas com uma parte de licor de limão e duas partes de gim.

Os ingredientes devem ser bem misturados com gelo em um copo e servidos com uma rodela de limão para decorar. O coquetel leva o nome de Sir Thomas Gimlette, que supostamente o inventou no final do século XIX.

Como funciona o TasteAtlas?

PUBLICIDADE

As classificações do guia gastronômico são baseadas em votações e opiniões populares, ou seja, de pessoas que não são especialistas em gastronomia. Os usuários do TasteAtlas votam de 0,5 a 5,0 em pratos, bebidas e restaurantes autênticos, com o site posteriormente reunindo esses dados e criando rankings, como os “melhores coquetéis da Inglaterra”.