Os 10 melhores ensopados do mundo segundo o TasteAtlas

Os melhores ensopados do mundo combinam tradição, ingredientes únicos e muito sabor, sendo perfeitos para qualquer ocasião. Confira o ranking dos 10 melhores de acordo com o TasteAtlas:

1. Phanaeng Curry - Tailândia

O Phanaeng Curry é um dos pratos mais apreciados da culinária tailandesa, conhecido por seu sabor rico e textura cremosa. Feito com pasta de curry phanaeng, que combina ingredientes como pimenta vermelha, alho, gengibre e especiarias, o prato geralmente utiliza carne, como carne de porco ou frango, que é cozida lentamente em leite de coco.

2. Kai Ayam - Malásia

O Kari Ayam é um prato tradicional da Malásia, conhecido por seu sabor rico e aromático. Trata-se de um curry de frango que combina uma mistura vibrante de especiarias, como cominho, coentro, cúrcuma e gengibre, resultando em um molho cremoso e picante.

3. Indio Viejo - Nicaragua

O prato Indio Viejo é uma das delícias tradicionais da culinária nicaraguense, conhecido por seu sabor marcante e sua rica história cultural. Feito à base de carne desfiada, geralmente de boi ou frango, o indio viejo é cozido lentamente com uma combinação de ingredientes como milho, pimentões, cebola e especiarias, criando um molho espesso e aromático.

4. Kare - Japão

O Kare, também conhecido como curry japonês, é um dos pratos mais populares do Japão, conhecido por seu sabor suave e reconfortante. Diferente das versões indianas ou tailandesas, o kare japonês tem um molho espesso e levemente adocicado, feito à base de roux de curry, cenouras, batatas e cebolas.

5. Rendang - Indonésia

O Rendang é um prato icônico da Indonésia, conhecido por ser um dos curries mais saborosos e demorados do mundo. Originalmente da região de Minangkabau, em Sumatra, o Rendang é feito com carne bovina cozida lentamente em leite de coco e uma rica mistura de especiarias como gengibre, alho, galanga, pimenta e cúrcuma.

6. Pozole - México

O Pozole é um prato tradicional do México, conhecido por ser um ensopado robusto e cheio de sabor. Feito à base de milho cacahuazintle, que é cozido até amolecer, o pozole também pode ser preparado com carne de porco, frango ou até mesmo vegetariano.

7. Massaman Cury - Tailândia

O Massaman Curry é um prato tradicional da Tailândia que se destaca por sua fusão única de sabores tailandeses e influências da culinária indiana e muçulmana. Com um molho cremoso à base de leite de coco, o curry combina especiarias quentes como canela, cravo, cardamomo e noz-moscada, criando um sabor adocicado e levemente picante.

8. Moqueca – Brasil

A Moqueca é um prato emblemático da culinária brasileira, especialmente popular nas regiões da Bahia e do Espírito Santo. Feita à base de peixe ou frutos do mar, cozidos lentamente em leite de coco, azeite de dendê, tomates, cebolas, coentro e pimentões, a moqueca oferece uma explosão de sabores tropicais e aromáticos. Cada região tem sua variação: na Bahia, o azeite de dendê e o leite de coco são essenciais, enquanto no Espírito Santo, o prato ganha uma versão mais leve, usando urucum no lugar do dendê. A moqueca é uma celebração das raízes africanas e indígenas no Brasil.

9. Hunkar begendi– Turquia

O Hünkar Beğendi é um prato tradicional da culinária turca, que combina o rico sabor da carne de cordeiro com um purê cremoso de berinjela. O nome significa “o sultão gostou”, e a lenda diz que foi criado para agradar os paladares da realeza otomana. A carne de cordeiro é cozida em um molho de tomate temperado com especiarias, enquanto o purê de berinjela é preparado com queijo e leite, criando uma textura aveludada e sabor única. Este prato é um símbolo da sofisticação e da riqueza da gastronomia turca.

10. Gulai – Indonésia

O Gulai é um prato tradicional da Indonésia, conhecido por seu rico ensopado à base de leite de coco e uma combinação aromática de especiarias como açafrão, gengibre, coentro e pimenta.

Seja em uma mesa rústica ou em um restaurante sofisticado, os melhores ensopados do mundo oferecem experiências culinárias inesquecíveis. Através de ingredientes simples e técnicas tradicionais, esses pratos trazem conforto e sabor em cada colherada.

Para saber mais, confira no link.

Como funciona o TasteAtlas

O TasteAtlas é uma plataforma que reúne descrições e classificações de pratos, ingredientes e bebidas tradicionais de diversas culturas, baseando-se em avaliações de usuários e contribuições de fontes locais. As classificações refletem as preferências e experiências de pessoas ao redor do mundo, oferecendo um panorama autêntico dos sabores e da culinária de diferentes regiões, sem depender de análises de especialistas.