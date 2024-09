Onde comprar pão italiano em São Paulo?

O pão italiano é um clássico que ganhou popularidade fora do país de origem. Segundo a matéria de Luigi Di Fiore, o ‘redondo’ é um tipo consumido com sopas e sanduiches, enquanto o conhecido como ‘filão’ é usado para complementar entradas. Seja qual for a preferência, o diferencial de um pão italiano está na produção.

Em São Paulo, alguns locais se destacam pela produção de pão italiano, conforme mencionam especialistas como Thiago Luzardo, chef do Braca Bar, e Fernando Couto, do restaurante Confraria do Sabor, em entrevista ao Paladar. Conheça três deles:

Padaria Carillo

Essa padaria é a preferida do chef Pedro Mattos para consumir pão italiano. O local serve as versões populares, como o filão e o redondo, com uma receita bastante antiga, mas que possui qualidade e sabor, além de tradição.

PUBLICIDADE

Padaria São Domingos

O chef Fernando Couto destacou o pão italiano dessa padaria pela qualidade e sabor. Já o Thiago Luzardo indica o estabelecimento porque provou e se tornou um dos seus preferidos. ‘’São deliciosos’', mencionou.

Rua São Domingos, 330, Bela Vista.

Padaria 13 de Maio

PUBLICIDADE

Localizada em Indianópolis, essa padaria é outra indicação de especialistas para experimentar o pão italiano, principalmente porque as produções são diferentes, como um pão desse tipo que leva uva passas ou nozes.

Endereço: Avenida dos Carinás, 535 - Indianópolis.

Qual o melhor restaurante italiano de São Paulo?

Além do pão italiano, você pode experimentar outras iguarias da culinária italiana, conhecendo o principais pratos típicos, seus sabores e tradições, onde tudo pode ser encontrado também na cidade. Veja a matéria de Matheus Mans sobre o assunto.