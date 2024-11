Os melhores lugares de São Paulo para comprar massas frescas

Um prato que nunca enjoa é uma boa massa, especialmente a fresca, com sabor caseiro e um molho delicioso. Embora seja fácil encontrar macarrão pronto no supermercado, as massas frescas podem ser mais difíceis de achar.

Em São Paulo, porém, alguns estabelecimentos se destacam por oferecer esse serviço, como mostra a matéria de Cintia Oliveira, no Paladar. Confira abaixo:

Empório Fasano

O complexo gastronômico do grupo Fasano também abriga uma rotisseria, onde é possível encontrar uma seleção de receitas italianas da marca, para levar para casa. As massas frescas são destaques e entre as sugestões estão o pappardelle, o ravióli de abóbora e o agnolotti de vitelo.

Onde: Rua Bela Cintra, 2245, Jardins. 3896-4300.

Santa Maria Empório

O supermercado de luxo abriga um pastifício, em que uma seleção de massas frescas são produzidas diariamente e de forma artesanal. São boas sugestões o tagliatelle, o gnocchi de espinafre e o tortellini de costela. Lá você também encontra molhos para acompanhar, como o pomodoro e o funghi.

Onde: Av. Cidade Jardim, 790, Jardim Paulistano.

La Cura

Comandada pelo chef Ivan Santinho, a rotisseria oferece uma seleção de massas frescas elaboradas com farinha 00 e ovos caipiras. Destacam-se o fettuccine fresco, o ravióli de beterraba com queijo boursin, limão-siciliano e manjericão, além da lasanha à bolonhesa. Ragu de linguiça e fonduta de parmesão são alguns dos molhos da casa, vendidos à parte.

Onde: Rua Ourânia, 201A, Vila Madalena.

Casa Europa

O empório, que fica junto ao restaurante comandado pelo empresário Ipê Moraes, oferece massas elaboradas pelo chef Alexandre Vorpagel, o Alemão, que também é responsável pelo menu do restaurante.

Há desde opções secas, como tagliolini, quanto sugestões de massas frescas, como o fettuccine. Como complemento, a sugestão é um bom molho à bolonhesa.