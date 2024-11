Conheça a melhor padaria da Zona Leste de SP

Tomar o café da manhã pode ajudar a enfrentar a rotina corrida. Entretanto, na hora de escolher onde fazer essa refeição tão importante, é importante sempre prezar pela qualidade e sabor.

Pensando nisso, a Padocaria SP realizou sua quarta edição e elegeu a melhor padaria da Zona Leste de São Paulo. Além disso, a premiação também contou com outras categorias que exploram o universo gastronômico das panificadoras. Clique e confira as outras classificações.

Como funciona a Padocaria SP?

Idealizada pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista Miguel Icassati, a premiação da Padocaria SP tem duas fases. A primeira é realizada entre usuários que elegem as 25 melhores padarias das regiões central, sul, leste, oeste e norte. Após isso, o público vota em seus preferidos para o prêmio de cada categoria.

A melhor padaria da Zona Leste de SP

Após avaliação do público da Padocaria SP, a premiação elegeu a Vera Cruz Confeitaria como a melhor padaria da Zona Leste de São Paulo. Com tradição desde 1924, a panificadora também se consagrou no pódio de outras categorias, como a dona das melhores pizzas de padaria, dos pãezinhos e dos serviços de frios de SP.

Diversidade de pães

