O pão nosso de cada dia, o pão francês — ou pão de sal, como é chamado em Minas Gerais, e cacetinho, no sul — é um verdadeiro tesouro para nós brasileiros! Um pão na chapa ou um sanduíche quentinho são simplesmente irresistíveis. Mas você já parou para pensar em outros pães de diferentes países?

Se você é fã de pães e gosta de experimentar novos sabores, São Paulo tem uma variedade incrível de opções de várias partes do mundo. Você pode provar os bagels, pães típicos da cultura judaica, o Shokupan, um pão japonês quadrado que combina bem com katsusando, o pão pita do Oriente Médio, ideal para sanduíches de falafel e acompanhar pastas, além da ciabatta e da baguette, clássicos da culinária italiana e francesa. Também há as medialunas argentinas e o fofinho bao chinês. Confira sete pães diferentes que você pode encontrar na cidade:

Bagel (EUA) – Kez Padaria

Bagel de gergilim da Kez Padaria Foto: Bruno Geraldi

O bagel é um pão de origem judaica que se popularizou nos EUA, mais especificamente em Nova Iorque, quando os judeus emigraram para lá no final do século 19. Ele é diferente dos outros pães porque tem formato de rosquinha e é cozido por alguns segundos antes de ser assado, o que o torna mais consistente. O bagel pode vir com um topping ou ser simples (plain bagel) e é muito comumente consumido com cream cheese e salmão defumado.

Na Kez Bagel, você encontra o bagel simples por R$ 6,50 e opções especiais, como o queridinho dos paulistanos, o bagel na chapa com requeijão por R$ 20,00, e o mais vendido, o sanduíche de salmão com cream cheese por R$ 53,00.

Onde: Kez Padaria: R. Sabará, 347 - Higienópolis | Rua Frei Caneca 740, Consolação. Instagram: @kezpadaria

Shokupan (Japão) – Hakkōpan

Shokupan tradicional da Hakkopan Foto: Fernando Yokota

O shokupan é um pão de forma tradicional japonês, conhecido por sua maciez e elasticidade, graças ao Yudane, um mingau de farinha que deixa a massa mais leve. Também chamado de pão de Hokkaido, ele leva bastante leite e manteiga, o que dá um sabor suave e rico. Geralmente, ele é servido como toast, uma fatia alta e dourada com manteiga, ou em sanduíches como tamago sando e katsu sando. Na padaria artesanal Hakkōpan, o shokupan é feito com fermentação natural e longa, resultando em um sabor mais complexo, com um toque de acidez. A versão tradicional custa R$ 24, e há outras opções com sabores como abóbora kabocha, batata-doce roxa, semi-integral, chocolate com gotas de chocolate e até uma versão vegana.

Onde: R. Mário Amaral, 167 - Paraíso; Instagram: @hakkopan

Pão Pita (Oriente Médio) – Pinati

Pão pita do restaurante Pinati Foto: Nani Rodrigues

O pão pita, originário do Oriente Médio, é leve e versátil, com uma textura macia que combina bem com pratos como homus e falafel. Ele é essencial na culinária árabe, onde é consumido com praticamente tudo. Geralmente o pita é usado para envolver os recheios ou mergulhar em molhos e acompanhamentos. No Pinati, o pão pita é um pouco mais grosso que o tradicional, o que o torna ideal para sanduíches. Essa espessura extra previne que o pão estoure com os recheios, garantindo uma variedade de combinações saborosas. A unidade custa R$ 7,00, enquanto os sanduíches de falafel e schnitzel estão a partir de R$ 42.

Onde: Rua Armando Penteado, 56; Instagram: @pinatisp

Bun (China/Taiwan) – Mapu Baos

Gua bao do Mapu Baos Foto: Erik kuroo/ Mapu baos

O bao é um pãozinho chinês cozido no vapor, que em Taiwan ganha uma forma única, conhecida como “bao boquinha”. Esse formato é a base do famoso gua bao, um prato que leva panceta de porco, farofa de amendoim adocicada, conserva de mostarda e coentro — uma alusão divertida ao tigre mordendo o porco. Além do gua bao, o pão pode ser encontrado em diversas variações, como pães fechados recheados, fritos ou enrolados com cebolinha. No restaurante Mapu Baos, o bao é servido como lanche montado, com recheios que variam de R$ 34 a R$ 39, incluindo opções como terrine de cogumelo, frango e porco, além de especiais sazonais. Também é possível pedir só o pão por R$ 14, ideal para “mergulhar” em molhos, como o de berinjela da casa.

Onde: Rua Áurea, 267 - Vila Mariana; Instagram: @mapubaos

Medialunas (Argentina) – Forno Fecchio

Medialuna do Forno Fecchio Foto: Tabajara Mania

Se você gosta de croissants, as medialunas argentinas vão te surpreender. Chamadas assim por seu formato de meia-lua, as medialunas são a versão latino-americana do croissant, mais macias que o original vienense e cobertas com uma calda doce. No Forno Fecchio, as medialunas são assadas em bandejas, bem grudadinhas, e, ao saírem do forno, recebem uma camada generosa de calda feita com laranja, limão e um bitter argentino de laranja amarga chamado hesperidina. Cada medialuna custa R$ 12.

Onde: Dr. Miranda de Azevedo, 1187 - Vila Anglo Brasileira; Instagram: @fornofecchio

Ciabatta (Itália) – Basilicata

Ciabatta da padaria e restaurante Basilicata Foto: Basilicata/Divulgação

O pão italiano ciabatta é um pão rústico, caracterizado por seu miolo macio e alveolado. É feito com farinha de trigo, água, fermento e sal e passa por uma longa fermentação. Essa versatilidade permite que a ciabatta seja consumida em sanduíches com diversos recheios, acompanhando sopas, saladas ou pratos de massa, e até em torradas com patês ou antepastos. Na padaria e restaurante Basilicata, você encontra a tradicional ciabatta saindo quentinha do forno. A versão pequena custa R$ 6 e a grande, R$ 15. Além disso, há o paneto, que é a ciabatta em formato de pão de hambúrguer, por R$ 32 o pacote com quatro unidades.

Onde: R. Treze de Maio, 596 - Bela Vista; Instagram: @basilicata_oficial

Baguete (França) – Café Le Cordon Bleu

Baguete do café Le Cordon Bleu Foto: Gustavo Ferreira

A baguete é um pão francês tradicional e essencial na gastronomia da França. Segundo Salvador Lettieri, chef executivo de pâtisserie e boulangerie da escola de gastronomia Le Cordon Bleu, ela é tão icônica que ganhou o “Grand Prix de la Baguette de Tradition Française”. Com uma crosta dourada e miolo macio, a baguete pode ser consumida no café da manhã, em saladas, sopas, tábuas de queijos, como acompanhamento, em sanduíches, torradas e até bruschettas. O chef gosta de saboreá-la morna e crocante, com maionese, queijo suíço e presunto royale.

No café da Le Cordon Bleu, você encontra baguetes feitas com técnicas tradicionais e assadas no local, a R$ 12,90 a unidade.