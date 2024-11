As melhores padarias para tomar café em São Paulo

Protagonista da refeição matutina, o famoso café caiu no gosto do brasileiro e já virou tradição tomar aquela xícara para enfrentar a rotina. Tem gente que prefere ele amargo, doce ou com algum outro tipo de variação. Entretanto, é óbvio que tomar um cafézinho bom pode animar ainda mais o seu dia.

Pensando na qualidade, no sabor e na excelência, a quarta edição da Padocaria SP avaliou e consolidou os três melhores cafés que existem em SP. Prepara para anotar qual será o seu próximo pedido:

Padaria Ceci

Pelo terceiro ano consecutivo como a melhor padaria de São Paulo, a Padaria Ceci também se consagrou como a detentora do primeiro lugar do pódio de Melhor Café. Com sessenta anos de tradição, a padaria também conquistou o prêmio de melhor padaria da zona sul de São Paulo.

Endereço: Av. Afonso Mariano Fagundes 1350 - Planalto Paulista SP

Panificadora Cepam

Premiada como a Melhor Padaria de São Paulo na edição de 2021 da Padocaria, a Panificadora Cepam conquistou o segundo lugar do pódio de Melhor Café. Anteriormente, também na primeira edição da premiação, o estabelecimento se destacou como a padaria com o Melhor Doce.

Endereço: Rua Ibitirama 1409 V. Prudente - São Paulo

Estado Luso

Em terceiro lugar, a Estado Luso mostrou sua tradição e entrou para o pódio de melhores cafés de São Paulo. Nesta quarta edição da Padocaria, a padaria também conquistou o primeiro lugar como a responsável pelo Melhor Pão na Chapa.

Endereço: Avenida Águas de São Pedro, 298 - São Paulo

Tipos de café

Quando se mergulha no universo do café, é possível descobrir uma grande diversidade de grãos, processos e misturas. Portanto, na hora de experimentar, que tal saber quais são os mais recomendados e fazer do seu café da manhã ainda mais gostoso? Confira aqui indicações de especialistas para escolher os melhores cafés do mercado.