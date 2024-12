Os melhores panetones e chocotones entre R$ 50 e R$ 100

Receita italiana que encanta o paladar dos brasileiros, esse é o panetone. Ele já é tradição no Natal, e as muitas opções vão colorindo as prateleiras do mercado no fim do ano. Hoje, além do clássico, é possível encontrar milhares de versões do panetone.

Sua primeira, e mais famosa, repaginada foi o chocotone. A mesma massa, leve, macia e de textura elástica, ao invés de levar frutas cristalizadas e uvas passas recebe uma boa dose de chocolate. Os preços do panetone, assim como as versões, variam muito de produto a produto.

Para o Natal deste ano, o Paladar selecionou os 20 melhores panetones e chocotones. Veja as opções de R$ 50 a R$ 100, ideais para presentear alguém especial.

Basilicata

Opção com melhor custo benefício da lista, por apenas R$ 29,90. O panetone da Basilicata segue a pegada clássica. A padaria italiana na Bela Vista tem uma massa úmida, bem fermentada e de textura sedosa. Para complementar, frutas cristalizadas e uvas-passas deliciosas. Para os jurados, o sabor supera o de muitos panetones mais caros.

Biscoitê

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Biscoitê brinca com o nome do chocotone, e traz o Cioccotonê. O produto foi um dos mais bem pontuados no teste do Paladar e sua fama é justificada. Chama atenção por seu aroma e textura, além das gotas de chocolate ao leite. É possível adquirir um por R$ 59,90.

Casa Suíça

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O La Veneziana, panetone premium da Casa Suíça. Por R$ 59,99, o produto traz damasco, ameixa e uvas-passas. Por cima, chega uma crosta açucarada de castanha-de-caju e amêndoas. No sabor, assemelha-se a uma colombo pascal.

Tre Bimbi

Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A Tre Bimbi, cafeteria e gelateria na Vila Mariana, traz uma coleção de panetones com sabores super diferentes e deliciosos. O júri do Paladar selecionou o de chocolate com laranja. De 500g, é de R$ 105,90 e o de 1kg por R$ 189.

Leia também: receita de cookies de panetone

Cookies de panetone Foto: FELIPE RAU

Não é panetone, mas promete, e entrega, o sabor do pão doce italiano. Nesta receita, a professora de gastronomia do Senac, Helen Ataíde, traz as uvas passas, frutas cristalizadas e essência de panetone em um cookie macio e amanteigado. Como deve ser, é crocante por fora e macio por dentro. Veja o passo a passo completo.

Leia também: receita de rabanada de panetone

Rabanada de panetone Foto: Carlota

Se tem uma receita que é a cara do Natal é a rabanada. Na sobremesa tradicional, uma fatia de brioche é banhado na mistura de leite, frito e finalizado na mistura de açúcar e canela. No doce da chef Carla Pernambuco, o princípio é o mesmo, mas com alguns toques especiais.

Ao invés do açúcar e canela, dê uma incrementada com uma calda de chocolate meio amargo. E, o mais especial, no lugar do brioche, a chef usa o panetone. Confira o passo a passo dessa receita fácil aqui.