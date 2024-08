Os petiscos são parte importante da culinária mundial e sempre estão presentes em restaurantes como entradas ou tira gostos. A cultura de aperitivos é presente em todo o planeta e cada país costuma ter o mais famoso ou o mais amado. O TasteAtlas listou os melhores petiscos do mundo. Veja, a seguir, os cinco aperitivos considerados os maiorais.

China tem os melhores petiscos do mundo

A China é o país que mais se destaca no ranking, conquistando o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. O grande vencedor é o Guotie, uma variedade frita do bolinho chinês Jiaozi, tipicamente recheado com carne de porco moída e outros ingredientes.

Logo em seguida, aparece justamente o Jiaozi, também chamado de Guioza, que na versão tradicional consiste em um pedaço fino de massa enrolada que contém carne ou um recheio vegetal. São um dos pratos mais populares e mais comumente comidos na China.

Em terceiro, estão os famosos pãezinhos de sopa (Tangbao), que são bolinhos chineses cozidos no vapor, recheados com sopa.

Outros países

Para completar o TOP 5, se destacam países da América Latina. O Proveleta, da Argentina, ficou em quarto lugar. Feito com queijo provolone grelhado, é tipicamente apreciado antes de uma refeição, sendo um dos alimentos básicos do churrasco argentino.

Os Antojitos do México levaram o quinto lugar e nada mais são que uma variedade de comidas mexicanas preparadas em barracas de mercado e nas ruas.

Brasil no ranking

O Brasil aparece em 23º no ranking com um petisco típico do Nordeste, especificamente do estado de Pernambuco. O Arrumadinho é um prato brasileiro complexo que geralmente é servido como aperitivo. O prato é uma combinação de quatro elementos que são organizados de forma organizada e servidos juntos como uma refeição completa. As partes essenciais são carne bovina fatiada e seca ao sol, vinagrete de vegetais em cubos e mistos, feijão, geralmente feijão-fradinho e farofa.

Receitas simples

Agora que você já sabe quais são os petiscos considerados os melhores do mundo, que tal aprender algumas receitas? Confira os preparo de alguns desses famosos aperitivos.

Guioza de carne (Jiaozi)

Guioza é uma entradinha deliciosa, tanto em sua versão com carne quanto a vegetariana. O preparo é super simples e prático. Veja a receita completa.

Tacos mexicanos

Uma receita fácil e super rápida dos tradicionais tacos mexicanos. O preparo é versátil e pode ser feito com a proteína da sua escolha: peixe, carne vermelha, frango e vegetais. Veja a receita completa.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região. A partir disso, são montados rankings como ‘melhores aperitivos do mundo’.