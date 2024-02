Uma das melhores frituras do mundo segundo o TasteAtlas, a coxinha é um verdadeiro patrimônio nacional. Uma clássica comida de boteco, a coxinha é um salgado brasileiro que, reza a lenda, surgiu das mãos de uma cozinheira da Princesa Isabel, que improvisou um prato com batata amassada e frango desfiado para que o príncipe Pedro de Alcântara comesse suas tão amadas coxas de galinhas de um jeito diferente.

Para celebrar essa delícia nacional, conversamos com os chefs Tarcisio da Silva, da Padaria Bella Paulista, e Norberto D’Oliveira, do Frangó, sobre esse quitute tão amado no Brasil.

Como fazer a coxinha perfeita?

Para Tarcisio da Silva, “o que não pode faltar em uma coxinha de respeito é a massa bem macia, o recheio suculento e aquela crocância ao morder”. Existem diversos tipos de coxinha, com ela não tem regra! Um salgado bem democrático, pode ter diversas receitas, fica a gosto do cliente.

Para a coxinha perfeita, Tarcisio destaca cinco pontos: caprichar na massa, para que fique bem lisinha e sem grudar na mão; ter um recheio bem suculento e empanar bem. Já Norberto D’Oliveira sugere a seleção de ingredientes de qualidade, uma boa sova da massa para ajudar na cremosidade, a utilização de caldo de frango fresco e a dica de ouro que foi unanimidade entre os chefs: sempre frite na hora com óleo na temperatura certa, para servir quentinha, evitando que ela queime por fora e fique crua por dentro.

Mas coxinha é tudo igual?

Tradicionalmente, a coxinha é feita com uma massa à base de farinha de trigo, água, leite, manteiga e alguns temperos. Como recheio, o clássico é o de frango desfiado. No entanto, tem coxinha de tudo. Calabresa, carne seca, pernil, só de queijo, com pastrami, legumes, camarão e muito mais! Pensando nisso, separamos algumas receitas diferentes para você testar diversos sabores em casa:

Coxinha de galinha caipira do Bar da Dona Onça

Coxinha de galinha caipira do Bar da Dona Onça Foto: Mauro Holanda/Estadão

Receita da chef Janaína Rueda, esta coxinha leva galinha caipira e pode ser acompanhada de um delicioso creme de queijo à base de creme de leite fresco, queijo meia cura e requeijão cremoso.

Confira a receita

Coxinha de frango com catupiry

Coxinhas de frango com catupiry Foto: Caio Ferrari/Divulgação

Com peito de frango desfiado, caldo de frango e catupiry original, esta coxinha da padaria Bella Paulista é crocante por fora e bem cremosa por dentro.

Confira a receita

Coxinha de pastrami

Versão sem massa, apenas muito pastrami desfiado, do Fôrno Foto: Rogerio Gomes

Do restaurante Fornô, é uma coxinha diferentona e sem massa que leva cream cheese e bastante pastrami desfiado.

Confira a receita

Coxinha vegetariana

Coxinha veggie do Tantin Bar Foto: Rodolfo Regini/Divulgação

Para quem ama esse petisco, mas não come carne, também tem opção veggie! O Tantin Bar serve uma coxinha com recheio de queijo e legumes e o passo a passo está no nosso banco de receitas.

Confira a receita

Confira outras receitas no caderno de receitas de coxinhas disponível em Paladar!