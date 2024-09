Os melhores pratos com caranguejo do mundo segundo o TasteAtlas

Pratos com caranguejo são populares entre os frutos do mar, e um brasileiro se destacou internacionalmente, segundo o TasteAtlas: a casquinha de siri. Esse prato ficou em 9º lugar entre os melhores pratos com caranguejo do mundo.

Além desse, a torta capixaba ganhou reconhecimento ao ficar em 30º lugar nessa classificação, garantindo uma vaga entre as 50 primeiras posições. Veja abaixo detalhes de cada um desses pratos:

9º lugar: casquinha de siri

Leite de coco, farinha de mandioca, cebola, carne de siri e outros ingredientes são servidos em uma concha, criando esse prato. Ele geralmente é servido como uma entrada ou petisco, acompanhado de molho de pimenta.

30º lugar: torta capixaba

PUBLICIDADE

O site descreve essa torta como um prato comum no Espírito Santo, especialmente no domingo de Páscoa. Ela leva temperos diversos, camarão, carne de caranguejo e alguns tipos de peixes entre os ingredientes, sendo finalizada com tomate, azeitona e cebola por cima.

Os 10 melhores pratos com carangueijo segundo o TasteAtlas

Tangbao (China) - Dumplings recheados com carne de porco ou caranguejo e um caldo gelatinoso que se transforma em sopa durante o cozimento. Shabu-shabu (Japão) - Prato japonês que pode ser preparado com várias carnes, incluindo caranguejo, cozidas em água fervente. Clam Bake (Estados Unidos - Nova Inglaterra) - Prato tradicional que inclui caranguejo, amêijoas, lagosta e outros frutos do mar, cozidos em uma cova de areia. Dungeness Crab Cake (Estados Unidos - Washington) - Bolinho feito com carne de caranguejo Dungeness, temperos e ervas, frito ou assado até ficar crocante. She-crab soup (Estados Unidos - Sul) - Sopa cremosa feita com carne de caranguejo, creme, caldo de peixe e ovas. Chilli Crab (Singapura) - Caranguejo frito em molho picante de pimenta e tomate, considerado um prato nacional de Singapura. Maryland Crab Cakes (Estados Unidos - Maryland) - Bolinho feito com carne de caranguejo azul, típico da culinária de Maryland. Gejang (Coreia do Sul) - Prato coreano de caranguejo marinado em molho de soja ou em uma versão mais picante. Casquinhas de siri (Brasil) - Prato brasileiro de carne de siri, servida em uma concha com leite de coco, farinha de mandioca e temperos. Black Pepper Crab (Singapura) - Caranguejo frito com pimenta-do-reino, alho, chalotas e molho de ostra, muito popular em Singapura.

Receita de torta capixaba

Para quem gostaria de seguir a tradição que predomina no Espírito Santo, a receita de torta capixaba requer um tempinho na cozinha, considerando ingredientes e passos a serem feitos. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Foto: Maria Capai|Estadão

TasteAtlas: o que é

A classificação do site é feita por meio das avaliações dos usuários de todo o mundo. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que posteriormente são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.

Receita

PUBLICIDADE

Bolinho de caranguejo

Além de ler sobre os melhores pratos com caranguejo do mundo, você pode testar uma receita com essa carne. O chef André Boratto ensinou a como trabalhar essa carne em um aperitivo, criando um bolinho de caranguejo. Veja a receita completa aqui.