Melhores salames e linguiças do mundo segundo ranking do TasteAtlas

Salames e linguiças são famosos ao redor do globo por proporcionar diferentes combinações. Sobre essas opções, o TasteAtlas atualizou, em agosto, uma lista dos 100 melhores do mundo, destacando alimentos de alguns países no cenário gastronômico internacional:

Baranjski kulen (3º lugar)

Bastante encontrada na Grécia, a Baranjski kulen é um linguiça de carne (principalmente de porco) com temperos diversos, resultando em um alimento com sabor levemente picante e defumado.

Petrovački kulen (2º lugar)

Carne de porco, páprica picante, sal e até cominho e alho criam essa linguiça originária da Sérvia, que conquistou o segundo lugar na classificação. Você pode servir a Petrovački kulen fatiada com queijo e pão, uma combinação clássica no país.

Slavonski kulen (1º lugar)

Em primeiro lugar, essa é uma linguiça curada que combina cortes nobres de carne de porco e temperos diversos, ganhando um toque defumado e seco em seu resultado final. Pela sua produção minuciosa, costuma ser servida em ocasiões especiais.

E o Brasil?

Embora o Brasil não esteja nessa extensa lista dos melhores salames e linguiças do mundo, o país se destaca entre as melhores frutas, melhores sobremesas, melhores queijos e em outros rankings divulgados pelo guia gastronômico.

TasteAtlas

Assim como na lista dos melhores salames e linguiças do mundo, as outras classificações são feitas por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia. As pessoas atribuem pontuações e a plataforma reúne a média utilizada para determinar a posição geral de cada prato ou região.