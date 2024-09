Os melhores pratos do Tasca da Esquina segundo especialistas

A relação entre Brasil e Portugal é profunda, especialmente na gastronomia. Pratos portugueses influenciam a culinária brasileira há séculos, e o bacalhau, por exemplo, é presença certa nas mesas em datas comemorativas. Em São Paulo, vários restaurantes mantêm viva essa tradição, mas o Tasca da Esquina, ao longo de seus 13 anos, se destaca por sua ousadia e inovação.

Comandado por Vítor Sobral e Edrey Momo, o Tasca vai além do convencional, reinventando pratos clássicos com uma abordagem contemporânea e sustentável. Desde o início, o cardápio já demonstrava a expertise de Vítor nas receitas portuguesas, adaptadas com um toque criativo ao gosto brasileiro, como destaca Fred Sabbag, jornalista do blog Na Mesa com Fred. Embora o bacalhau seja um ícone, o restaurante busca explorar toda a riqueza da culinária portuguesa.

A dupla se dedica a escolher ingredientes de qualidade, valorizando produtos naturais e respeitando a sazonalidade. O desafio é extrair o máximo de cada alimento, mantendo sempre o sabor autêntico e inovador.Melhores pratos

A cozinha do Tasca da Esquina, em novo endereço | foto: Ricardo Castilho Jr.

Segundo o jornalista Fred Sabbag, do blog Na Mesa com Fred, a proposta do Tasca da Esquina é mostrar que a culinária portuguesa vai muito além do tradicional. Vítor e Edrey construíram um cardápio que combina autenticidade com inovação, sempre valorizando o uso consciente dos ingredientes.

Destaques do cardápio

Fred Sabbag destaca alguns pratos como os mais recomendados do Tasca da Esquina:

Língua bovina laminada

Bochecha de porco

Sardinhas panadas

Mexilhões

Stinco suíno

Bacalhau

Melhores vinhos de Portugal

Quando se fala de comida portuguesa também abrimos espaço para os vinhos. Separamos dez estilos diferentes de garrafas com notas altas, segundo especialistas no assunto. Inclusive, as indicações saem um pouco do porto e oferece outras localidades que merecem destaque nesse quesito, como Douro, Setúbal e Dão.

