Portugal além do fado: conheça vinícolas que transformam turistas em enófilos

Quando se pensa em Portugal, uma das primeiras coisas que muito provavelmente vêm à mente é o vinho. E não à toa, visto que a bebida e tudo o que engloba a sua produção é o principal fator que movimenta o turismo do país.

Quem visita essa região da Europa pode desfrutar do melhor do enoturismo por meio de experiências ímpares oferecidas em quintas como a do Bomfim, responsável por produzir os famosos vinhos do Porto Vintage da Dow’s. A área, situada na margem norte do rio Douro, dá aos visitantes a oportunidade de conhecer a história do armazém explorando a adega, as vinhas e provando os produtos.

A prova premium custa 85 euros (um preço abaixo da média para degustar vinhos de ponta como Tawnies envelhecidos e Vintage clássicos), já a clássica, 25 euros. Há também a opção de realizar uma ótima refeição no premiado restaurante Bomfim 1896, comandado pelo chef Pedro Lemos, por 175 euros.

Matheus Mans, na matéria ‘3 vinícolas para visitar em Portugal e tomar bons vinhos’ indica essa e outras quintas para mergulhar na cultura que envolve a produção da bebida milenar. Leia na íntegra aqui.