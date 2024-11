A salada de maionese é um prato clássico do churrasco e cada pessoa costuma ter a sua forma favorita de preparar o acompanhamento. Mas há ingredientes que não podem ficar de fora e, independente da receita, estão presentes, como a batata e a maionese pura.

Para que você não erre no preparo desta salada e tenha opções diferentes para surpreender os convidados do seu churrasco, o Paladar selecionou três receitas simples de maionese que são um sucesso. Elas foram desenvolvidas por Elton Belini e Isabel Araujo, docentes da área de gastronomia do Senac. Para saber mais, acesse o Caderno de Receitas “Três jeitos de fazer salada de maionese”.

Salada de maionese tradicional

Salada de maionese clássica Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

A versão clássica que todo mundo conhece, essa salada de maionese reúne batatas e vegetais cozidos, ovos e maionese, além de uma coleção de temperos. O resultado é um acompanhamento delicioso para as carnes assadas na brasa. Veja a receita completa.

Salada de maionese com ovo de codorna e repolho

Salada de maionese com repolho e ovo de codorna Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Essa receita simples de maionese, leva ingredientes não convencionais, mas que ficam uma delícia quando combinados, como repolho, couve-flor e ovos de codorna. Veja a receita completa.

Salada de maionese com wasabi e kani

Salada de maionese com wasabi Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Uma opção mais diferente, essa salada de maionese é para quem curte comida japonesa, já que leva wasabi, que entra com o pepino, gergelim preto, kani e cenoura fatiada fininha, que remetem a diferentes preparos frios da culinária japonesa. Veja a receita completa.

Veja mais: melhor maionese do mercado

Teste para escolher a melhor maionese Foto: TABA BENEDICTO

Agora que você já sabe as diferentes formas de preparar uma salada de maionese para churrasco, que tal conferir as melhores marcas do insumo para utilizar em suas receitas? O Paladar realizou um teste às cegas com especialistas convidados, que precisaram provar e avaliar oito marcas selecionadas em busca dos produtos que mais lembrassem uma maionese caseira. Confira o ranking completo das melhores marcas de maionese do supermercado aqui.