Três jeitos de fazer salada de maionese

Seja para comer pura, com arroz, como acompanhamento de churrasco ou até no meio do pão, a salada de maionese é figurinha repetida nas refeições que reúnem a família. Maionese, claro, e batata são ingredientes obrigatórios, mas a receita apresenta algumas variações, com diferentes vegetais, algumas com ovos e temperos variados.

Pedimos, então, para que montassem algumas versões da receita, desde a clássica até algumas variações inusitadas, mas que trazem à mesa novos sabores, texturas e possibilidades para fazer sucesso com uma salada de maionese. As receitas foram desenvolvidas por Elton Belini e Isabel Araujo, docentes da área de gastronomia do Senac.

Veja a seguir, como fazer maionese em três diferentes versões com receitas simples:

Salada de maionese clássica

Salada de maionese

A versão que todo mundo conhece, clássica do churrasco, mas com toques de especialista. Elton Belini e Isabel Araujo ensinam a preparar uma receita simples e rápida - e nada de usar seleta de legumes industrializada! Clique no link abaixo para ver os ingredientes e o passo a passo completo.

Veja a receita

Salada de maionese com wasabi e kani

Salada de maionese com wasabi

Esta versão foi pensada especialmente para quem curte comida japonesa, já que leva wasabi, que entra com o pepino, gergelim preto, kani e cenoura fatiada fininha, que remetem a diferentes preparos frios da culinária japonesa.

Veja a receita

Salada de maionese com ovo de codorna e repolho

Salada de maionese com repolho e ovo de codorna

Essa versão “comfort food”, com ingredientes não convencionais adicionados à salada de maionese. Dessa vez, entram repolho, couve-flor e ovos de codorna, com sabores leves dos vegetais cozidos e refogados na manteiga.

Veja a receita

Veja também: qual é a melhor marca de maionese do supermercado?

Teste de maionese

Nada melhor que uma maionese caseira, mas nem sempre há tempo ou disponibilidade de fazer uma do zero. O Paladar reuniu um júri especializado para um teste às cegas com oito opções de produtos, a fim de eleger as melhores opções. Clique aqui para ver o ranking das melhores marcas de maionese do supermercado na opinião de especialistas.