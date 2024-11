As melhores sobremesas do mundo, segundo o TasteAtlas

Após as refeições, há quem opte por uma sobremesa para deixar o dia mais docinho. Sejam mousses, sorvetes ou alguma outra variação de doces, esses pratos aparecem para deixar o paladar mais leve depois de um almoço ou de uma janta mais completa.

Entretanto, você sabia que essas iguarias foram avaliadas e classificadas em um ranking? O TasteAtlas, um guia global online sobre gastronomias do mundo todo, testou e elegeu as melhores sobremesas para se experimentar.

Entre os cem melhores do mundo, Portugal conquistou o primeiro lugar com o “Pastel de Belém”, uma tortinha de creme de ovos. Em segundo lugar, Inglaterra ocupa o pódio com seu sorvete de creme coagulado. Para fechar o trio das melhores sobremesas do mundo, a Turquia apareceu com o seu Dondurma, um sorvete com uma textura mais densa e mastigável. Veja a classificação completa.

O Brasil, por sua vez, apareceu cinco vezes no Top 100 com iguarias da nossa culinária. O bolo de brigadeiro, a cartola pernambucana, o pavê, o mousse de maracujá e o pudim de leite condensado conquistaram o paladar dos avaliadores e apareceram como os melhores do mundo.

Top 10

Pastel de Belém, Portugal Sorvete de creme coagulado, Inglaterra e Reino Unido Dondurma, Turquia Pastel de nata, Portugal Tembleque, Porto Rico Tespishte, Kosovo Tiramisù, Itália Crepes, França Creme brulee, França Doce de leite, Argentina e Uruguai

Receitas

Agora que você conhece as melhores sobremesas do mundo, que tal experimentar fazer algumas delas? Separamos duas receitas para você que deseja um docinho para o seu dia. Confira:

Mousse de maracujá com iogurte

Se o mousse de maracujá é uma das melhores do mundo e é brasileira, que tal fazer e experimentar por conta própria essa variação da iguaria? Clique aqui e veja a receita completa.

Mousse de maracujá com iogurte Foto: Edvânia Soares/ Arquivo pessoal

Pastel de nata

Inspirado no pastel de belém - sim, aquele que é considerado como a melhor sobremesa do mundo -, o pastel de nata tem uma receita simples. Você só vai precisar de um tempinho para poder fazer esse prato. Confira a receita completa.

pastel Foto: sabino.parente - stock.adobe.com/Adobe stocl

TasteAtlas

O TasteAtlas é um guia online e avaliativo sobre as culinárias globais. Além disso, ele traz rankings dos melhores pratos de várias categorias a partir das experiências dos usuários.