Quais são os melhores temperos europeus? Confira o top 3, segundo o TasteAtlas

O tempero é responsável por dar sabor aos alimentos. Seja ervas finas, molhos, ou até azeite especial, eles têm o poder de transformar um prato completamente. Se é para falar de gastronomia, não tem como não citar a contribuição dos países europeus, inclusive no ramo de temperos.

A Itália encanta pelas massas, Espanha pelos arrozes, Portugal pelos pasteis de nata, e todos encantam pelos temperos especiais. Conheça o ranking com os 3 melhores temperos europeus, segundo o TasteAtlas.

Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Tradição desde a Idade Média, o Aceto Balsâmico de Modena, região da Itália, ocupa o primeiro lugar no ranking. Ele é tão especial porque é fermentado em processo lento por, no mínimo, 12 anos.

O que garante um sabor mais concentrado, adocicando e viciante. Além do sabor da matéria-prima, as uvas, o aceto ganha notas de madeira, a depender do barril em que foi armazenado: castanha, cereja, carvalho, amora, freixo ou zimbro.

Aceto Balsamico di Modena

O que diferencia o aceto tradizionale e o comum é o tempo de fermentação. Eles variam muito no preço, o Aceto Balsamico Tradizionale di Modena pode ser vendido a 200 euros, enquanto o comum é facilmente encontrado por 10 a 20 euros.

É, tradicionalmente, feito a partir de uvas Trebbiano colhidas tardiamente e cultivadas localmente. Por isso, pode ser encontrado na mesa de restaurantes por toda europa, principalmente na região de Reggio.

Sal Marinho Maldon

A cidade de Maldon, no sul da Inglaterra, esconde um tesouro gastronômico. O sal marinho de Maldon é uma iguaria desde 1882, quando começou a ser colhido e usado na gastronomia.

É normalmente usado como sal de acabamento - polvilhado sobre a comida antes de servir -. Caracterizado pelos seus flocos únicos, ele também apresenta baixo teor de magnésio, o que não o deixa com sabor amargo, como acontece com muitos outros sais.

TasteAtlas

A classificação da plataforma é feita por meio das avaliações dos usuários. Portanto, as notas não são baseadas em opiniões de profissionais ou especialistas em gastronomia.

As pessoas atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diversas partes mundo. Assim, a plataforma reúne a média dessas pontuações, que são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.