Conheça os benefícios do milho e aprenda receitas fáceis

Os benefícios do milho e a versatilidade do ingrediente na gastronomia o tornam muito popular. Embora seja comum consumir o milho apenas cozido ou direto da espiga, a iguaria também surge em receitas como o curau, o purê, a pamonha ou a pipoca.

Esses pratos marcam presença em festas juninas e isso se deve ao fato da colheita do ingrediente ocorrer na mesma época. Os grãos e farinhas derivados do milho também são muito explorados na região Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Apesar da época farta, o seu sabor, versatilidade e benefícios podem ser aproveitados durante o ano todo.

Você conhece os benefícios do milho?

Segundo a matéria de Layla Shasta ao Estadão, na editoria Saúde, o milho é composto por proteínas, vitaminas A e E, fibras, ácidos graxos, além de seus grãos serem repletos de nutrientes. Esses elementos podem ter ação antioxidante no organismo, servir como fonte de energia e até promover saciedade, entre outros benefícios.

Receitas com milho

Pudim de milho verde

Para surpreender amigos e familiares, prepare esta sobremesa formada pelo caramelo e pela base do pudim. O doce rende aproximadamente oito generosas porções. Veja a receita completa aqui.

Pudim de milho verde Foto: Ana Bacellar

Purê de milho

Aproveite a versatilidade do milho na cozinha com esse purê de milho que fica pronto em apenas quatro passos. A sugestão é utilizar o milho verde fresco para que o resultado seja mais leve e saboroso. Veja a receita completa aqui.

Purê de milho Foto: Renata Carlini

Suco de milho

Embora o milho seja mais conhecido como o protagonista de pratos, ele também pode ser usado como o ingrediente principal de uma bebida. Saiba quais passos completar pra fazer essa receita e aproveitar os benefícios do milho. Veja a receita completa aqui.

Suco de milho cremoso Foto: Ana Bacellar