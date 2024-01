Milho no verão: confira 5 receitas para fazer em casa

O milho é um dos cereais mais diversos que existem, podendo ser utilizado em receitas salgadas, doces, bebidas e, claro, pipoca. O alimento é muito consumido em época de festas juninas, quando o Brasil registra temperaturas mais frias, mas isso não quer dizer que o milho também não combine com dias mais quentes.

No verão, o milho costuma fazer sucesso na praia com a tradicional receita do cereal cozido com manteiga e sal, mas há várias outras formas de usá-lo na cozinha. A seguir, confira cinco receitas para fazer em casa:

Pão de milho colonial

Perfeito para o café da manhã, essa opção é ideal para quem gosta muito de milho, pois o pão traz o gosto característico do alimento e sua cor amarelada. Veja a receita completa aqui.

Bolo de milho simples de liquidificador

Essa receita é muito simples porque é feita no liquidificador, basta colocar todos os ingredientes para bater. O bolo de milho fica ótimo quando acompanhado de café ou chá. Veja a receita completa aqui.

Salada de milho colorida

É verdade que o milho fica ótimo com muitas coisas, mas na salada ele é uma estrela. Essa receita é feita com milho, manga, morango e outros ingredientes que juntos trazem um acompanhamento delicioso para almoço ou jantar. Veja a receita completa aqui.

Pudim de milho com calda de laranja

O pudim de milho é a prova de que o cereal fica ainda melhor quando combinado em uma sobremesa gelada. Esse doce é feito com leite condensado e milho, mas o que dá o toque especial é a calda de laranja. Veja a receita completa aqui.

Milkshake de milho

Uma variação do sorvete de milho, esse milkshake é muito refrescante e saboroso, perfeito para quem curte o alimento e suas diversas formas. Veja a receita completa aqui.