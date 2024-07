Miya Wine Bar estreia temporada de inverno em Campos do Jordão

O Miya Wine Bar, conhecido por sua experiência gastronômica refinada assinada pelo chef Flávio Miyamura, inaugura sua primeira temporada de inverno em Campos do Jordão. A iniciativa faz parte do 1º Village Experience, que ocorre até o dia 28 de julho na região central da cidade.

O evento Village Experience, realizado no Campos do Jordão Convention Center, reúne mais de 40 expositores de diversos setores. O Miya Wine Bar oferece um cardápio variado e uma extensa carta de vinhos.

Miya Wine Foto: Juliana Alves

Cardápio

O menu inclui a tostada de milho (R$ 79, porção com quatro unidades) com atum marinado, maionese de wasabi e saladinha de algas. Outras opções são arroz de pato com kimchi e chorizo espanhol (R$ 89) e, para vegetarianos, fettuccine com ragu de costela e cogumelo Paris (R$ 89). Todos os pratos possuem opções de harmonização com vinhos.

PUBLICIDADE

Serviço