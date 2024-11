Especialista dá dicas para escolher o molho de tomate mais saudável para as suas receitas

O molho de tomate pode ser mais do que um simples tempero. Rico em antioxidantes como o licopeno, ele desempenha um papel importante na proteção das células contra os radicais livres, além de ajudar a reduzir inflamações e prevenir doenças graves, como problemas cardiovasculares e até alguns tipos de câncer.

O licopeno, um dos principais nutrientes do tomate, é mais bem absorvido pelo organismo quando o fruto passa por algum processo de cocção. Por isso, consumir o tomate em forma de molho não só realça o sabor dos pratos, mas também potencializa os benefícios para a saúde.

Além disso, o tomate é naturalmente baixo em calorias, tornando o molho de tomate caseiro ou bem processado uma opção nutritiva e saborosa para quem busca equilíbrio na dieta. As informações são do caderno Saúde do Estadão.

Fique de olho nos ingredientes

Ao optar por um molho de tomate pronto, é importante observar a lista de ingredientes. O ideal é que o tomate seja o primeiro item listado, o que garante que o produto seja feito com a maior quantidade possível do fruto. Desconfie de rótulos que apresentam ingredientes complexos ou nomes pouco familiares — esses podem indicar a presença de corantes, aromatizantes e aditivos químicos comuns em ultraprocessados.

Outro ponto de atenção é a quantidade de sódio e açúcar adicionados. Molhos mais saudáveis têm índices baixos desses componentes, o que contribui para uma alimentação mais equilibrada. Comparar as informações nutricionais entre marcas pode ajudar a identificar a melhor opção.

Se possível, prefira alternativas como tomates pelados ou passata, que têm menos aditivos e preservam melhor os nutrientes do tomate. Essas opções permitem maior liberdade para temperar conforme o gosto pessoal e o tipo de prato preparado.

Embalagem e conservação fazem a diferença

Além dos ingredientes, a embalagem é um fator importante na escolha do molho de tomate. Certifique-se de que ela esteja intacta, sem amassados ou vazamentos, e que o produto seja armazenado em locais com temperatura adequada e pouca exposição à luz.

Checar o prazo de validade também é indispensável. Molhos armazenados em condições inadequadas ou com validade próxima ao vencimento podem perder qualidade e até prejudicar o sabor das receitas.

A escolha ideal

Apesar da praticidade dos produtos prontos, preparar o molho de tomate caseiro ainda é a melhor opção. Ele pode ser feito com tomates frescos, tomates pelados ou passata, garantindo um sabor autêntico e maior controle sobre os ingredientes. Mas, se optar pelas versões industrializadas, atenção aos rótulos é fundamental para evitar ciladas e garantir um produto que combine sabor e saúde.

Com cuidado na escolha, o molho de tomate pode ser o ingrediente perfeito para elevar suas receitas e contribuir para uma alimentação mais nutritiva.

