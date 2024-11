Este restaurante aposta em queijo em todos os pratos; conheça

Conhecido por ser um aperitivo com presença confirmada na mesa de frios, o queijo ganhou o coração dos brasileiros e se tornou uma iguaria na culinária brasileira. Entretanto, você sabia que esse laticínio é muito viajado e já conquistou o paladar das pessoas ao redor do mundo?

Restaurante Es Tast de na Silvia

Este é o caso do restaurante Es Tast de na Silvia, na Ilha Menorca, no Mediterrâneo. Com um cardápio onde a presença do queijo mahon-menorca está em todos os pratos - seja sutilmente ou não -, o ambiente traz uma experiência diferente do habitual. Clique aqui e descubra os detalhes da experiência.

Com formato de travesseiro, o mahon-menorca é um queijo de leite de vaca cru que aparece com diversas variações, como o fresco, o meia cura, curado ou extra curado. Ele ficou famoso por conta dos seus sabores picantes e de suas versões mais velhas tratadas com azeite e páprica na casca.

No restaurante, um dos destaques são as cocas, pratos semelhantes ao pão de queijo. Estes aparecem como entradas e possuem diversos sabores, como o refrescante queijo fresco com marmelada de limão e umas folhinhas de hortelã ou o de damascos frescos e queijo muito curado de Binigarba (uma fazenda da ilha), finalizado com um fio de miel de outono e cebola caramelizada.

Além desses, o Es Tast de na Silvia também explora o uso do queijo em outros pratos, como o rolado de corvina, que é um robalo gratinado com maionese de queijo, alcaparras e tomate de uma versão especial das praias das ilhas Baleares.

