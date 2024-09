Onde comer niguiri com bom custo-benefício em São Paulo?

Niguiri, sushi e sashimi estão entre os principais pratos servidos em restaurantes com foco na culinária japonesa. Falando especificamente do niguiri, dá para encontrar, em São Paulo, estabelecimentos que oferecem esse alimento com qualidade e custo-benefício.

Esse dois fatores são fundamentais. Uma vez que, devido ao custo elevado dos insumos, manter um padrão de qualidade nessa culinária é importante para uma boa experiência.

Considerando esse cenário, Matheus Mans separou sete restaurantes japoneses em São Paulo que valem a visita, de modo geral, e um deles se destaca especialmente para consumir niguiri:

Su

Se você quer experimentar niguiris em unidades e complementar algum outro insumo da culinária japonesa com essa iguaria, o restaurante Su, no shopping Pátio Higienópolis, é uma boa alternativa. O lugar destaca a gastronomia oriental a um preço acessível em um ambiente confortável.

Endereço: Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis.

Onde comer um bom sushi?

A maioria desses restaurantes oferece as três opções mencionadas anteriormente, mas alguns se destacam com uma oferta específica. O Sozai Japanese Deli, por exemplo, contempla uma parte com sushis e sashimis, com futomaki e uramaki de atum, se tornando uma excelente opção. Conteúdo completo.

Onde comer um bom sashimi?

Já o restaurante SA é uma outra alternativa para experimentar sashimis de peixes diversos, além de outras opções da culinária japonesa. Esse local, em Perdizes, produz pratos frescos sob o comando do chef Bruno Fernande. Leia mais.

Restaurantes japoneses com bom custo-benefício em São Paulo

Esses são ótimos exemplos de locais que consideram a qualidade e o bom custo benefício, principalmente para o niguiri. A matéria completa abrange sete estabelecimentos com essa proposta, em diferentes regiões e com distintos insumos. Acesse o conteúdo completo aqui.