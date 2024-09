Onde comer sushi com bom custo-benefício em São Paulo?

Para muita gente, comida japonesa é sinônimo de sushi. Esse é um dos principais alimentos dessa culinária, e por isso marca presença em restaurantes japoneses. Matheus Mans selecionou estabelecimentos de São Paulo que se destacam por entregar sushi de qualidade aliado a um preço justo.

Essa seleção abrange alternativas em variadas regiões e estilos para quem deseja explorar mais do sushi a um peço acessível. Vale destacar que, devido ao custo elevado dos insumos, manter um padrão de qualidade nessa culinária é fundamental para uma boa experiência.

Sozai Japanese Deli

Com foco na culinária oriental, esse restaurante oferece tanto pratos quentes quanto frios, que podem ser levados para casa ou consumidos no local. O uramaki de atum e o futomaki, com salmão, atum e outros ingredientes, estão na parte que contempla os sushis e sashimis desse estabelecimento.

Endereço: Travessa Umberto Bignardi, 7 - Paraíso.

KenZushi

Localizado próximo do aeroporto de Congonhas, o KenZushi é uma excelente opção para quem gostaria de experimentar um bom sushi. No cardápio, o Tokyo é um dos destaques, uma combinação de peixes frescos e diversos, além de temperos e complementos oferecidos pelo lugar, que tornam a experiência ainda melhor.

Endereço: Barão de Suruí, 190, Vila Congonhas.

