‘No Fogo com Bronze’: confira data e detalhes da 2ª edição do evento gastronômico

O fogo é um dos principais elementos que movem a cozinha. Seja para cozinhar, assar ou flambar, ele pode sempre aparecer para dar um toque especial no prato feito. Por conta disso, pensando em sua importância para a culinária, o chef Felipe Bronze estreia a segunda edição do evento “No Fogo com Bronze”.

Quando e onde?

A experiência que acontecerá em São Roque, a quase 50 km de São Paulo, será uma celebração ao universo gastronômico em torno do fogo. Com um formato intimista e aberto ao público, o evento será realizado no dia 7 de dezembro, no famoso NÓR Hotel & Spa.

Ilhas gastronômicas

Com seis ilhas gastronômicas, o evento reunirá de tudo um pouco. Com carnes deliciosas à pratos vegetarianos, o menu homenageia os sabores e técnicas que o fogo origina.

PUBLICIDADE

Além disso, a aventura culinária não para por aí! As iguarias serão acompanhadas por uma cartela de bebidas que reúnem tipos para todos os gostos. Veja aqui quais serão as experiências gastronômicas que acontecerão.

O espaço do No Fogo com Bronze Foto: Bruno Contrino/Divulgação

Fogo à mesa

Se você se interessou por essa relação da culinária com o fogo, que tal conhecer outra experiência que leva essa combinação perfeita? Venha saber onde clicando neste link.