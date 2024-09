Pinheiros, um dos bairros mais badalados da cidade, vai ganhar mais uma alternativa de rolê no dia 10 de setembro. O Mercado Municipal de Pinheiros, que, geralmente, funciona apenas até às 17 horas, manterá as portas abertas durante o jantar para um evento que reúne nomes como Rodrigo Oliveira, Mari Adania e Fábio Sinbo.

O complexo gastronômico que reúne restaurantes, peixaria, açougues, hortifruti e estandes com cereais, ovos, temperos, queijos artesanais, entre outros, servirá uma refeição que combina os sabores de cinco estabelecimentos do entreposto, incluindo Manduque, Azur do Mar, Feliciana, Mocotó Café e a loja de bebidas L’Adega.

Com o intuito de arrecadar fundos para as ações de revitalização do Mercado, o evento contará com um coquetel de boas-vindas com dadinho de tapioca e espumante, seguido de duas opções de entrada: um rosbife com pera asiática e molho oriental à base de shoyu, alho e óleo de gergelim ou uma massa recheada com pato e finalizada no próprio caldo.

Para o prato principal, um badejo com purê de abóbora e molho roti ou um prato assinado pelo chef Rodrigo Oliveira: o famoso baião-de-dois cremoso com carne de sol e porco caipira. De sobremesa, será servida uma ganache de yuzu, mousse de capim-santo, uvas verdes, chocolate branco e sorbet de limão-siciliano.

O valor por pessoa é R$ 310. Caso opte pelo menu harmonizado com cinco rótulos de vinhos do portfólio da L’Adega, sai por R$ 500. As vagas são limitadas e você pode fazer sua reserva pelo telefone (11) 99338-3434 ou no Instagram do Mercado.

Serviço

Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros

@mercadodepinheiros