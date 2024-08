O Mercado Municipal de Pinheiros completa 114 anos em 2024. Tudo começou em um apertado estabelecimento entre as ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde, mas hoje, em novo endereço, o mercado recebe seus visitantes em um espaço de quatro mil metros quadrados, com dois andares e 39 boxes que oferecem ingredientes de qualidade e boa comida.

O segredo das décadas de sucesso do Mercadão de Pinheiros não está apenas no fato de ele ser um recanto gastronômico, simpático e tranquilo, no coração de um dos bairros mais agitados da capital paulista. Uma dinâmica secreta entre os diversos boxes que apresentam propostas e experiências variadas e individuais, faz com que, para a surpresa de muitos, tudo ali seja interligado.

Ao primeiro olhar, pode parecer que os comerciantes têm em comum apenas a dedicação aos diferentes momentos do processo de alimentação - da matéria-prima ao prato finalizado. Mas há uma conexão que só pode ser vista por aqueles que conseguem, de fato, viver o mercadão. Aos poucos é possível perceber que uma discreta e eficaz união entre os estabelecimentos faz deste lugar uma verdadeira comunidade gastronômica. Cada pedacinho do Mercado está de braços abertos para os demais e, por ali, a expressão “tudo junto e misturado” é levada a sério.

Lá você pode fazer o sacolão da semana com produtos frescos de hortifruti, aproveitar para comprar peixes e temperos diversos e garantir o antepasto do jantar. E, na mesma visita, ainda dá para provar pratos deliciosos nos restaurantes que oferecem culinárias diversas.

Mas também é possível, por exemplo, comprar um peixe na peixaria do Alexandre, escolher os temperos na loja da Ana e do Francisco, e pedir para o Fabio preparar tudo no restaurante do piso superior.

Enfim, se você quer uma experiência interessante com produtos 100% artesanais, tanto em casa quanto no local, o Mercado de Pinheiros é uma excelente opção. Para te ajudar a planejar o passeio gastronômico em meio à tamanha diversidade, a gente te conta como funciona, o que comprar e o que comer no Mercado de Pinheiros. Confira.

Peixaria Nossa Senhora de Fátima e o Azur do Mar

A tradicional peixaria do Mercado de Pinheiros é parada obrigatória no seu passeio. Com uma enorme variedade de peixes e frutos do mar, os produtos são frescos e chegam duas vezes por semana. Cada peça vem inteira e os próprios peixeiros as limpam e transformam em filés, sempre sem espinhas. Mas quem gosta de limpar em casa, também pode comprar o peixe inteiro.

Os produtos mais procurados são pescado, salmão e tilápia. Se quiser, os filés podem ser embalados por unidade e, assim, você só precisa tirar da geladeira a quantidade necessária para o preparo. Eles também trabalham com delivery.

Caso a fome seja muita e você não queira esperar até chegar em casa, o restaurante Azur do Mar, que fica pertinho da peixaria, faz um esquema bacana de assar o seu peixe na parrilla. Basta comprar o que quiser na peixaria e depois, dirigir-se ao restaurante, onde pagará uma taxa de R$ 40 o quilo para temperar com sal e assar.

O Azur, restaurante comandado pelo chef Fabio Kiyoshi Sinbo, serve peixes e frutos do mar na parrilla. A proposta principal é trazer ao prato produtos nacionais, frescos, vindos direto do mar.

Na casa, o tempero é apenas sal e aquele gostinho de brasa, para dar destaque ao que realmente interessa: o gosto do peixe. Mas, para quem quer algo diferente, o chef Fábio declara: “a gente é bem aberto, pode descer no mercado, pegar suas especiarias de preferência e trazer que a gente faz o resto”.

O “PF” da casa, que está mais para menu executivo, é uma excelente pedida. De entrada, uma salada com mix de folhas, tomate, rabanete, crispy de tempura e molho cítrico, seguida do peixe do dia acompanhado de arroz com aromáticos de gengibre, alho e coentro, farofa de banana e bacon, além de pirão de moqueca. Servido de segunda a sexta, das 12 às 15 horas, sai a R$ 77 e o peixe varia de acordo com a escolha da peixaria parceira.

Dependendo da fome, dá até pra dividir esse PF, basta pedir uma entradinha junto. E para quem quiser uma dica de entrada, o choripolvo (R$ 56, duas unidades) e o pastel de marisco (R$ 18, três unidades) são boas escolhas.

Onde comprar ovos no Mercado de Pinheiros?

E para quem deseja comprar ovos, temos um segredinho vindo direto do Azur do Mar: a venda queridinha do chef Fabio para comprar ovos. Sempre que ele decide adquirir ingredientes no próprio Mercado, faz questão de garantir seus ovos na Gilberto Cereais. Lá encontramos ovos de galinha, pata e até gansa, variedade é o que não falta. O local também é boa opção para a compra de cereais e leguminosas.

Com mais de 80 anos, o dono, Seu Gilberto, cuida todos os dias de seu estande, como fazia desde os 16 anos na Zona Cerealista de São Paulo. Há quase 40 anos, ele chegou ao Mercadão, junto com o novo endereço.

Comida italiana no Mercado de Pinheiros

O Mercado também tem opções de comida italiana para quem adora uma boa massa e pizza. A Napoli Centrale é especializada em pizza napoletana e serve sabores como os clássicos calabresa e margherita, além de pizzas diferentes como a de burrata e presunto de parma, de três queijos e três tomates e de abobrinha com queijo de cabra. Os preços partem de R$ 38 e um sabor especial fica temporariamente no cardápio, mudando a cada mês.

Aos amantes de massas, a Manduque Massas e Maçãs serve pratos 100% artesanais, como o casarecce alla matriciana (R$ 76) e o nhoque com fonduta de parmesão (R$ 64) - receitas que também estão disponíveis em Paladar. Ah, e para aqueles que estão se perguntando o porquê de “maçãs” no nome da casa, a explicação está na sobremesa que é um dos carros-chefes do Manduque: a torta de maçã com sorvete de baunilha (R$ 22).

Além de comer no restaurante, você também pode garantir uma embalagem pronta. No Manduque, é possível comprar lasanhas, molho ao sugo, molho bolonhesa e até a torta de maçã com sorvete congelados e prontos para finalizar em casa.

E tem até comida do chef Rodrigo Oliveira

O Mocotó Café fica na parte superior do Mercado e serve uma versão mais enxuta do menu original do restaurante de Rodrigo Oliveira. Você pode saborear porções de dadinho de tapioca (R$ 36, 12 unidades) e torresmo (R$ 37,90), bem como o clássico baião de dois (a partir de R$ 59,90), caldos (a partir de R$ 49,90) e as especialidades da casa, que incluem o escondidinho de carne seca (R$ 74,90) e a carne de sol acebolada (R$ 84,90).

O menu executivo também é uma boa pedida para o almoço de segunda a sexta: basta escolher qualquer prato e, com o valor de R$ 25 acrescido à compra, você garante salada e sobremesa.

Na área de empório do café, você pode comprar um jarro de pimenta biquinho (R$ 27), melado de cana (R$ 34,90), vinagre de cajú (R$ 22,90) e cervejas artesanais da casa (a partir de R$ 21).

Aos que buscam pães e queijos artesanais

A Feliciana: Pães e Outras Histórias é uma padaria artesanal que fica em uma das saídas do Mercadão. Lá você garante baguetes, ciabattas, pães integrais, croissants e o pão da casa, que é feito com massa de fermentação natural e tem um aspecto mais rústico, com uma estampa delicada de folhagem que o padeiro faz antes de ir para o forno. Além da panificação, tem também um cardápio recheado de produtos de brunch.

Depois de garantir seus pães, você pode ir ao andar de baixo comprar queijos artesanais variados na Luvizari, loja de frios e laticínios que funciona desde 1947. Serra das Antas é a marca campeã de vendas, com destaque para o Lua Cheia, um queijo mofado recoberto por carvão.

Polo de Ecoturismo de São Paulo

Para encerrar o passeio, você também pode garantir geleias, méis, compotas, temperos, cachaças e licores feitos por pequenos produtores de São Paulo. Todos os colaboradores se utilizam de recursos típicos da Mata Atlântica (como as frutas Uvaia e Cambuci) em seus produtos. As mercadorias à base de cambuci são o destaque de vendas, a fruta está incluída até na composição de cremes, cosméticos e sabonetes vendidos por lá.

Onde

Endereço: R. Pedro Cristi, 89, São Paulo

Horário de funcionamento: De segunda a sábado, das 8 às 18 horas; fecha aos domingos. Cada box pode operar em diferentes horários.