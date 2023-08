São Paulo receberá um novo festival gastronômico. Com início em setembro, o festival Hansik será realizado pelo Centro Cultural Coreano (CCCB) na região da Avenida Paulista e terá entrada gratuita para o público, que terá a oportunidade de se aproximar da cultura coreana por meio da gastronomia.

O festival contará com diversas atrações que dão água na boca. Entre as atividades, o público vai poder participar de exposições sobre a culinária típica e degustação de pratos coreanos, além de oficinas e cursos sobre a gastronomia tradicional.

A exposição com degustação simples é gratuita e ocorre de segunda a sexta-feira, entre as 14h e 18h. Uma degustação mais completa vai acontecer aos sábados e domingos às 11h, 13h e 15h, e os interessados deverão adquirir os ingressos pelo site.

As oficinas e cursos acontecem às sextas e aos finais de semana e variam entre elementos da culinária mais moderna como o kimbap (uma versão coreana do sushi) e o tteokbokki (bolinho de arroz cozido e apimentado) e pratos mais tradicionais, como o kimchi branco e o tteokgalbi (um bolinho de costela bovina picada). A programação educativa é gratuita, mas é necessário reservar os ingressos.

Aberto tanto para profissionais e estudantes de gastronomia como para o público geral, o Concurso de Gastronomia Coreana 2023 vai acontecer paralelamente ao festival, com premiações para os três primeiros colocados - o vencedor da final da competição, que será realizada no dia 8 de outubro, levará 5 mil reais para casa. As inscrições estão abertas no site do CCCB até 10 de setembro.

Festival de Gastronomia Coreana Hansik

Datas: 01/09 até 06/10

Endereço: Centro Cultural Coreano - Avenida Paulista, 460

Entrada: Gratuita

Site: https://brazil.korean-culture.org/pt